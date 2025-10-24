微笑王子為何變身硬漢星？ 間宮祥太朗藏不住的星途！

棒球場上的陽光男孩

間宮祥太朗，1993年6月11日生在神奈川縣橫濱市，現在32歲的他，簡直是從棒球場直接跳到螢幕的傳奇！小學到中學，他當了八年投手，還是阪神老虎的死忠粉，家裡擺著金本知憲的公仔，超有愛 🏟。

中學時，他被《Hana*chu→》雜誌挖去當「男Chu」模特兒，頂著「微笑王子」的稱號，陽光笑臉迷倒一堆少女，甚至有專屬特輯！

2008年，他用藝名間宮祥太朗（本名馬渡祥太朗）在日劇《スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜》演日置祥太朗，正式踏進演藝圈。這開局，帥得讓人想為他鼓掌！

青春劇裡的痞帥新星

出道後，間宮祥太朗靠179公分的高挑身材和那抹壞壞的笑，迅速在青春劇圈粉。2011年，他在《花ざかりの君たちへ〜イケメン☆パラダイス2011〜》演淡路圭介，痞氣十足，2014年《水球ヤンキース》的鈴木達也，青春熱血到炸 😎。

2017年，他首挑大樑主演《僕たちがやりました》，演武田光，壞男孩的魅力讓網友瘋喊：「まみや這演技，太會撩了！」他在訪談裡笑說：「演壞蛋時，感覺自己也變得有點叛逆，哈哈！」這自然又帶感的表演，簡直是導演的寶藏發現！

晨間劇與大河劇的進階挑戰

2018年，間宮祥太朗挑戰NHK晨間劇《半分、青い。》，演谷田部萊，這角色超會勾起阿姨們的保護欲，粉絲直呼：「這笑容太犯規了！😍」他分享說：「演這角色壓力不小，但看到觀眾反應，覺得一切都值得！」

2020年，他首登NHK大河劇《麒麟がくる》，飾演森成利，硬派武將的氣場讓人驚呆，Instagram上粉絲留言：「まみや從青春偶像變猛男，進化太神了！」他的多變演技，像是球場上的變化球，總能出其不意！

電影螢幕的硬漢風暴

間宮祥太朗的電影表現更是猛！2016年，他在《ライチ☆光クラブ》和《闇金ウシジマくん ザ・ファイナル》秀出暗黑一面，2017年《帝一の國》的藤井賢生痞到骨子裡。

2019年，他憑《殺さない彼と死なない彼女》拿下日本電影批評家大賞主演男優獎，實力直接炸裂！2021年《東京リベンジャーズ》的場地圭介，硬漢形象圈粉無數。

2024年，他主演《変な家》和《劇場版 ACMA:GAME 最後の鍵》（織田照朝役），票房大賣。2025年，他還會在《ババンババンバンバンパイア》（7月6日上映）驚喜現身，網友激動：「這彩蛋也太讓人期待了吧！😲」

2025年的霸屏時刻

2025年，間宮祥太朗的星途繼續衝天！他在日劇《良いこと悪いこと》與新木優子雙主演，成熟魅力滿點。2024年的《ACMA:GAME アクマゲーム》和《ハスリンボーイ》（久保田タモツ役）讓他演技大爆發，

論壇上粉絲熱議：「まみや的硬漢角色，每次看都心動！」他還挑戰動畫電影《不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-》配音，3月14日預告片一出，粉絲喊：「他的聲音簡直有魔法！」

2023年，他拿下エランドール新人獎，業界評價：「間宮的表演，從青春到硬派，層次感越來越強大。」

社群熱潮與人生大事

間宮祥太朗的Instagram有73.5萬粉絲，他的貼文總是掀起熱潮！2024年7月8日，他宣布結婚，貼文狂破10萬讚，粉絲感動：「微笑王子找到真愛，祝福滿滿！😊」

2025年5月2日，他po文分享第一子（長男）誕生，網友留言：「まみや當爸爸了，畫面好溫暖！」他平時低調，偶爾po彈吉他或電影心得，親和力爆棚。

2024年2月，他拍キリンビール「本搾り TM」CM，陽光形象讓粉絲笑說：「這廣告看完想馬上開喝！🍺」

棒球魂與日常小癖

間宮祥太朗的生活超有梗！他愛彈吉他、看電影、聽音樂，還有一顆不滅的棒球魂。2019年，他在阪神老虎比賽開球，投出139km/h，當時藝能人最速，粉絲驚呼：「這手臂是開掛了吧！」

他跟阪神選手梅野隆太郎是好友，家裡的金本知憲公仔更是心頭寶 😄。他愛吃媽媽做的ほうれん草のラザニア，堪稱他的靈魂料理。他在訪談說：「小時候跟爺爺去海外旅行，看電影讓我愛上表演。」這份熱愛，讓他的每個角色都充滿真心。

Japhub小編有話說

間宮祥太朗從棒球場的陽光少年，到螢幕上的硬漢天王，這進化路簡直像場全壘打，讓小編我看得熱血沸騰！😄

他的痞帥演技和暖男日常，總能讓人一秒淪陷。你是不是也想追他的下一部大作？快去Instagram給他點讚，說不定下個貼文就讓你心動！

Japhub會繼續追他的最新動態，記得常來挖新料喲！