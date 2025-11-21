閨密比男友更重要？女生每22天一次Girls’ Night能活得更快樂，最新研究揭女性最強療癒法

在繁忙的生活中，女生往往肩負多重角色，她們最容易忽略的往往是心靈的喘息。而最能讓她們暫時卸下包袱，重新整理情緒的最佳方法不是獨自追劇或是滑手機，而是來一場Girls’ Night！無論是窩在朋友家聊心事，還是喝著酒談八卦，這些看似平凡的姊妹聚會才是擁有最強治癒力的方法。

每22天一次的Girls’ Night是治癒身心的秘密武器！

Bezel Wines與Talker Research針對2,000名女性進行調查後發現，78%的受訪者認為定期姊妹聚會能有效穩定情緒，而最佳頻率正是每22天一次。這樣的聚會不一定需要隆重儀式，或精心策劃的行程，重點在於放鬆與被理解的感覺。那種能自在做自己的時刻，讓女性重新獲得能量。

圖片來源：getty images

好姊妹約會比浪漫約會更重要！

有專家指出，女性友情的特質在於深層信任與共感。她認為女性往往能用包容與細膩的方式傾聽，讓彼此在分享瑣事與煩惱時獲得釋放。有高達62%的女性坦言，她們願意選擇以姊妹約會取代浪漫的二人世界。她們要的不是華麗的約會場景，而是能自在做自己的空間，而那份理解與共鳴是伴侶難以完全取代的。

圖片來源：getty images

缺乏Girls’ Night或影響健康

調查結果顯示，83%的受訪者不習慣以娛樂活動作為聚會主軸，她們更傾向圍坐閒聊。討論的主題主要圍繞生活瑣事（約佔19%）、感情話題（15%）與家庭（13%）。前美國第一夫人Michelle Obama曾說：「女性之間的友誼，是無數次溫柔善意的交換。」這句話完美詮釋了女性友情的力量。早在2011年，研究便指出，若女性缺乏穩定的友誼支持，甚至可能影響健康。女性之間的情感交流，比浪漫關係更能帶來心理上的療癒。

圖片來源：getty images

一瓶酒＋一張沙發就是最療癒的夜晚！

對許多女性而言，Girls’ Night或許只是幾杯紅酒與幾盤小食，但卻能讓心靈深深被治癒。當笑聲在空氣中流轉，煩惱似乎也隨之消散，這樣的Girls’ Night早已不只是聚會，而是生活中的精神儀式。

圖片來源：getty images

女性把朋友視為家人

友誼對每個人都重要，但女性對友情的期待往往更深、更細膩。作家Danielle Bayard Jackson在《Fighting for Our Friendships》中提到，女性把朋友視為人生的重要支柱，如同家人般融入生活，而男性則傾向於將朋友看作偶爾聯繫的親友。正因如此，女性間的情感連結更能帶來安全感與歸屬感，是一種彼此支撐的力量。

圖片來源：getty images

當我們在生活中感到疲憊時，與其一個人硬撐，不如約上好友們，一起聊聊那些日常沒能說出口的事。因為正是在這些平凡的聚會中，心靈才得以喘息，每22天一次的Girls’ Night不只是聚會，更是心靈的療癒時光。

圖片來源：getty images

