閱兵展示新型作戰力量 無人反無人裝備亮相

【on.cc東網專訊】北京天安門廣場周三（3日）抗戰勝利80周年紀念大會上舉行的閱兵儀式，涵蓋海上、陸上和空中的無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量是焦點之一。

受閱的海上無人作戰裝備包括新型無人潛航器、無人艇、無人布雷系統，具備隱蔽布放封鎖、自主探測識別、集群組網攻擊等作戰能力，被形容是海上作戰的「奇兵利器」。

受閱的陸上無人作戰裝備有偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車。偵打突擊無人車是一款可執行多樣化軍事任務的新型無人裝備，是現代無人裝備融入現有作戰體系的重要組成部分；掃雷排爆無人車遂行掃雷排爆、通路開闢等任務，能夠融入現有作戰體系；班組支援無人車與步兵共同構成班組作戰單元，執行彈藥給養、物資器材伴隨保障等任務，必要時執行傷員輸送等任務。

空中無人作戰裝備包括新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機，可隱蔽突擊、廣域覆蓋、自主協同。在複雜的現代空戰中，無人機可扮演輔助的僚機角色，進行最危險的探路和試探任務。隨着無人作戰技術的發展，反無人機裝備亦不容忽視。閱兵亮相的反無彈炮系統、高能激光武器、高功率微波武器等成體系建設，可攔截無人機、巡導彈等目標，既能軟殺傷，又能硬摧毀。

除無入作戰外，網絡作戰也是軍隊新質戰鬥力發展的重點。閱兵上出現的4型網絡空間作戰裝備，集指揮控制、偵察感知、網電對抗於一體，具有技術先進、體系集成、快速應變等特點，是築牢網絡邊防、賦能聯合作戰的新銳力量。

