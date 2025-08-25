天文台料低壓區本週中入南海
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。
紀念抗戰勝利80周年大會第三次綜合演練在上周六（23日）傍晚5時至周日清晨5時舉行，多架軍機周日飛越北京地標時被民眾拍下。內地軍事博主分析指出，今年閱兵主要展示中型或重型機，包括殲15T戰機、殲35隱形戰機、殲35A隱形戰機、殲20戰機、空警500A預警機、空警600預警機，以及直20直升機突擊版、轟6N轟炸機、運20運輸機等機型。
軍事評論員席亞洲指，今次閱兵出現的新裝備包括新型主戰坦克、火力支援車、99A型主戰坦克，陸戰隊的08式系列車族、新型傘兵戰車車族以及新型箱式遠程火箭炮，與傳統上的閱兵式相比，可說是有史以來最簡化的陸戰裝備檢閱方陣。許多新一代陸戰裝備缺席，比如新型履帶式步兵戰車、新一代大八輪裝甲車族。身管火炮裝備幾乎完全缺席此次閱兵，只有傘兵的120毫米迫榴炮。
綜合演練期間，網傳一艘新型無人駕駛水面艦艇由長車運送，具許多明顯隱形設計，包括有角度表面、切面船體和隱蔽上層結構，配備隱藏天線和雷達，減少紅外線、視覺和聲學特徵。艦艇塗上中國海軍的藍白灰色迷彩，但無船體編號，不清楚是否覆蓋吸收雷達電磁波的物料。其駕駛艙上有窗戶，顯示也可由人手操作。圖片顯示，該艦艇比北京4條行車道的寬度更長，可能超過15米。
官媒報道以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦游弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，以位於上海的造船廠開場，講述作為中國首艘彈射型航母的福建號正為入列準備，並回顧1937年侵華日軍的巡洋艦出雲號在同片水域游弋，炮口對向上海市區。網民猜測，福建號可能在閱兵當天入列，另有人認為下月3日入列或太倉促，可能於同月18日「九一八事變」紀念日入列。
