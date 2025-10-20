闇黑電話2北美票房奪冠 萬聖節檔期恐怖片搶眼

（法新社洛杉磯19日電） 根據業界估算， 恐怖片續集「闇黑電話2」（Black Phone 2），本週末開映，在北美票房以2650萬美元奪冠；隨著萬聖節氣氛升高，成為鬼月檔期最亮眼新片。

這部低成本、由伊森霍克（Ethan Hawke）主演的恐怖片續集，廣獲影評及觀眾好評。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說，「這部恐怖續集奪得出色的首映成績。」

第2名是迪士尼經典科幻系列最新作「創：戰神 」（Tron: Ares），在美加地區第2週進帳1110萬美元，穩居票房亞軍。

搶下第3名的是喜劇演員阿茲安薩里 （Aziz Ansari）自編自導自演的處女作「捍衛天使」（Good Fortune），開映首週寫下620萬美元佳績。這部講述靈魂互換的喜劇，由賽斯羅根（Seth Rogen）、基努李維（Keanu Reeves）共同演出。

排名第4的是李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與西恩潘（Sean Penn）主演的動作驚悚片「一戰再戰」（One Battle After Another），週末3天400萬美元入袋。

由查寧塔圖（Channing Tatum）主演、真實故事改編的「屋頂人」 （Roofman），票房370萬美元，位居第5。

第6到第10名依序為：「真相與叛國」（Truth & Treason，暫譯），270萬美元；「蓋比的娃娃屋大電影」（Gabby's Dollhouse: The Movie），170萬美元；「厲陰宅：最終聖事」（The Conjuring: Last Rites） ，160萬美元；「獵殺之後 」（After the Hunt），156萬美元；「靈魂之火 」（Soul on Fire）與劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章（Demon Slayer: Infinity Castle），並列130萬美元。（編譯：紀錦玲）