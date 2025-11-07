關員緝毒遇襲 警方拘三人涉協助疑犯 檢值約184萬元懷疑毒品

【Now新聞台】土瓜灣三名海關人員緝毒期間遇襲，警方正追緝兇徒，拘捕三人涉嫌協助罪犯及誤導警務人員。

其中一名疑犯被黑布蒙頭，在警車內協助調查。西九龍總區重案組聯同西九龍衝鋒隊人員，凌晨約一時在亞皆老街先達廣場外截停一部可疑的七人車，經調查後拘捕男司機；另一名疑犯約凌晨3時在九龍城被捕。

據了解，兩人有參與接送斬傷3名關員的疑兇。至下午約3時，疑兇66歲母親在黃大仙被捕，她涉誤導警務人員。

事發在周四下午，3名海關人員緝毒期間，在土瓜灣一個住宅單位內被斬傷，其後警方及海關在單位內檢獲3公斤懷疑海洛英以及其他毒品，市值約184萬元，疑兇仍然在逃。

