鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼

歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」

東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前