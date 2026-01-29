關恆獲美國政治庇護 公民記者曾揭中國對新疆維吾爾人「再教育」 正被ICE拘留｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國聯邦移民法官周三（28 日）批准一名中國公民記者關恆（Guan Heng）的庇護申請，理由是他曾揭露中國針對維吾爾族人的大規模拘禁、思想改造等侵犯人權行為。法官表示他「有充分理由擔心」如果被遣返中國，會遭受迫害。關恆目前仍被ICE拘留，國土安全部在30日內仍有機會提出上訴。

2021 年流亡美國 險遭驅逐烏干達

現年38歲的中國公民記者關恆曾記錄北京當局對維吾爾人的侵權行為，2021 年流亡美國，去年8月遭美國移民海關執法局（ICE）拘留。ICE轄下國土安全部 (DHS)曾試圖將關恆驅逐烏干達，但其處境在美國引起公眾關注，DHS去年 12 月放棄驅逐計劃。

關恆已被拘留 5 個月，他仍未能獲釋，國土安全部律師表示，保留上訴權利，即該部門在30日內仍可對此裁決提出上訴。

中方否認指控 稱拘留營是職訓中心

北京當局被指自2017年以來監控拘禁逾100萬名維吾爾人及其他穆斯林，聯合國形容此舉可能構成「違反人道罪」；中國則堅決否認相關指控，宣稱這些拘留營是職訓中心，幫助當地居民學習就業技能，同時根除極端思想。

關恆輾轉流亡香港、厄瓜多爾等地

關恆2020 年起走訪新疆地區，2021年底在網上發布影片，記錄他觀察的拘留營情況，證實中國對維吾爾人存在侵犯人權行為。他在聽證會上否認發布影片目的是為了獲得庇護，表示「我同情那些遭受迫害的維吾爾人。」

據美聯社報道，關恆知道一旦發布影片，就必須離開中國。他先前往香港，然後又到了厄瓜多爾、巴哈馬，在2021年10月搭船前往美國佛羅里達州之前，他已將大部分影片上載YouTube，「我不知道自己能否活著完成這次航行，所以想確保這些影片能被看到。」

美國庇護申請獲批率持續下降

關恆母親居住在台灣，她表示，關恆在內地的遠親均遭警方盤問，查問關恆下落和過去的活動。關恆亦指，影片發布後，中國警方曾三度盤問他的父親。

今次關恆獲准庇護，在近年美國移民審核趨嚴的情況下，該裁決結果令人大感意外。自特朗普第二任任期以來，庇護申請獲批宗數持續下降，去年庇護申請獲批率僅10%，低於之前五年的平均28%。

來源：the Guardian