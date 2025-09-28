關愛隊風暴後協助清理塌樹 麥美娟：不少改圖與AI圖抹黑熱心義工

樺加沙襲港致多區有塌樹，風暴過後關愛隊紛出動協助清理，部分更用電鋸鋸樹。(御太關愛隊FB)

超強颱風樺加沙襲港後，本港多區都有塌樹阻礙路面，多隊關愛隊隨後到市面協助清理，更有隊員用電鋸鋸樹。民政及青年事務局局長麥美娟指，發現近日網上有很多假圖抹黑關愛隊，認為社會要先弄清楚內容是否真確，又稱不同關愛隊都有為隊員買保險。

部分關愛隊隊員有工程專長

不同關愛隊都會在社交平台分享工作日常，包括巡區照片等，在樺加沙襲港後多隊關愛隊都協助清理路面塌樹，部分更出動工具鋸樹。麥美娟在一個電視節目表示，會確保所有關愛隊成員安全，部分使用工具做工程的隊員本身就是從事這些工作，屬他們的專長，而關愛隊出動時都有保險保障。

麥美娟又提到，發現近日網上有很多「P圖」改圖、用AI(人工智能)生成的圖片去抹黑關愛隊，「有啲就搞到廿幾個關愛隊成員指住一棵樹」，認為是有人透過假圖去攻擊熱心為社區服務的義工，社會應先弄清楚該些資料是否真確。

關愛隊行政工作已減少

另外，新一期關愛隊會將北區「沙打」拆成兩個小區，以及在北區「上水鄉郊」和西貢區「坑口西」增設新服務小隊，使關愛隊總數由第一期的452隊增至第二期455隊，並會增加五成資助。麥美娟希望，隊伍可利用行政費聘用更多人，又鼓勵數隊關愛隊一同聘用同一批職員處理行政工作，當局同時亦有減少行政工作。她續說，第一期關愛隊主力是探訪住戶，第二期就會多與物業管理機構聯絡，為市民提供更多樓宇管理支援。

