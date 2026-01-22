關懷愛滋藝術展香氣連結記憶 破除HIV污名 感染者：怕父母擔心 隱瞞病情︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】「香氣」看不到，摸不著，卻往往最能連結某段回憶，某段故事。關懷愛滋基金會的《縈迴》藝術展，以擴香石「香氣」為媒介連結「護理」與「記憶」，讓HIV感染者以獨特氣味喚起個人故事，將不可見的情感壓力具象化，促進公眾理解與共感。展覽上月完結，但使命未完。主辦方希望繼續透過藝術，破除HIV感染者的污名，鼓勵他們積極求醫。

HIV 感染者阿Wing十年前父母因病離世，他至今仍未能釋懷，創作《時間郎》寄托對父母思念。他說：「年幼時母親常常用樟腦丸，聞到樟腦丸的味道，就會聯想到母親。」於是《時間郎》的香氣以杜松、聖木、檀香木作基調，調配類似樟腦丸味，勾起他對母親的深刻回憶。雖然與父母的感情深厚，阿Wing一直隱瞞染上HIV，成為他心中的遺憾。他說，始終父母思想保守，加上當時社會對HIV感染者仍然存在污名，怕坦白病情後，反而令父母更擔心。

身兼感染者與照顧者的雙重壓力

隨着父母年紀漸長，他獨力承擔大部份的照顧工作，最深刻的一次是在除夕夜高燒不退，因擔心住院後父母無人照顧，不敢去急症室，原因是HIV感染者發燒就必須入院，於是只能到診所求醫，反映了身為感染者和照顧者雙重身份的巨大身心壓力。幸得同為感染者的朋友提供支持與實用資訊，再三掙扎，決定積極治療。

父母離世後，他學習以和諧粉彩創作，藉此過程治癒心靈、幫助自我復原，避免因觸景傷情而胡思亂想。他把作品視為與已故父母溝通的「夢境」，而畫中的小鳥則成為回憶往事的橋樑。今次作品亦將小鳥放進作品當中。

《縈迴》藝術展展出15件HIV感染者、照顧者、醫生及輔導員創作的作品。

除了《時間郎》外，《縈迴》藝術展還有其他HIV感染者、照顧者、醫生及輔導員合共15件作品，已在11月底至12月初完成展覽。主辦機構關懷愛滋基金會行政總監邱銘諾表示，社會長期戴上「有色眼鏡」，令感染者承受巨大心理壓力，甚至不敢求醫或向親友坦白。透過藝術展覽，主辦方希望達到「充權」（Empowerment）的效果。邱銘諾說：「將一個敘事畀返感染者，控制佢哋敘事嘅角色，希望透過呢個藝術，將呢個障礙，畀大家重新認識，去溝通。」藉此改變部份市民仍「唔關我事」的疏離態度，或因對HIV的既有印象與污名而抗拒求醫與測試。

關懷愛滋基金會行政總監邱銘諾希望能夠打破社會對HIV的「有色眼鏡」。

感染者往往身體轉差才確診

根據衛生署數字，2024年全年香港錄得365宗愛滋病病毒感染個案，為近9年新低。雖然整體數字自2015年高峰後持續回落，但邱銘諾指出，遲發現的個案比例值得關注，因為HIV病毒潛伏期約8至10年才會發展成愛滋病，往往是感染者身體轉差，在急症室做一輪檢查才發現是感染者。除了造成心理打擊外，也增加社區隱形傳播風險。前線經驗顯示不少個案因為隱瞞高風險行為或不認為自己屬於風險群而不測試，延誤治療與防控。

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）定下目標，期望在2030年前終結愛滋病對公共衛生的威脅。邱銘諾坦言香港要達標「有難度」，目前距離目標時間緊迫，必須加大測試力度。現時醫學界倡議「U=U」（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力），只要感染者按時服藥，將病毒量控制在偵測不到的水平，便不會透過性行為傳染他人。他鼓勵市民總之有性行為都最好檢測一次，現時測試非常簡單，「篤」手指數分就知道結果，及早發現並接受治療，絕對有助切斷社區傳播鏈。

藝術家 Sharu Binnong Sikdar 的參與式雕塑《空中石語》運用紅色漸層繩線與刻字石頭，具體呈現社群團結，連結展覽空間與公共領域，放大 HIV 感染者、醫務人員及盟友的聲音。