關於那隻龜回魂的故事丨2.4優先訂票 小儀x Lokman x梁仲恆x王耀祖x胡麗英x阮韻珊x倪秉郎舞台劇

阮小儀、楊樂文（Lokman@MIRROR）、梁仲恆 、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演，年度大型溫情舞台喜劇《關於那隻龜回魂的故事》，將於今年5月在演藝學院歌劇院正式公演！《關於那隻龜回魂的故事》是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。故事由一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路。

《關於那隻龜回魂的故事》舞台劇詳情

日期及時間: 5月8至10日、12至16、19至21日 晚上8時，5月9至10日、17日 下午3時

地點: 香港演藝學院歌劇院

《關於那隻龜回魂的故事》舞台劇票價

$988（VIP) ／$688／$588／$488／$388





《關於那隻龜回魂的故事》舞台劇優先購票詳情

由2月4日上午11時起，舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》門票將於Klook優先發售。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結





《關於那隻龜回魂的故事》舞台劇公開售票詳情

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》門票將於2月10日上午11時在Cityline公開發售。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。





《關於那隻龜回魂的故事》舞台劇座位表

有待公布

