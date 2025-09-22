關於．快樂的死亡｜羅家英、陳敏兒、吳文忻、劉小慧、李珊珊等探討生與死

《關於．快樂的死亡》將於9月29日正式播出。節目邀請來自城中不同界別的嘉賓，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生展開深度對談，分享關於健康、生死與人生意義的多元觀點，旨在啟發大眾以更積極、更豁達的態度面對生命每一個階段。

節目邀請了資深影視演員羅家英、抗癌戰士吳文忻、生死教育導師陳敏兒、首位舉辦殯儀生死音樂會歌手鄺旨呈、藝人劉小慧及李珊珊、輪椅攀石教練黎志偉、香港中文大學高級講師歐陽偉豪、曾文和醫生以及香港都會大學人文社會科學院講座教授文潔華十位嘉賓，分享他們對生死的獨到見解，傳遞「認識死亡、把握今天、好好活著」的正面訊息。

第一集邀請了前港姐同時也是一位勇敢的抗癌生命鬥士——吳文忻擔任嘉賓。她在節目中真誠分享了自己於三年前確診為乳癌一期的心路歷程，談及從最初的震驚與恐懼，到如何以積極態度面對治療，並在逆境中重新感悟生命的價值與力量。確診初期，她坦言自己的心境深受影響，種種因素交織之下，令她一度對接受治療猶豫不決。當時情緒長期低落、疫情帶來隔離與不安，再加上與朋友之間的溝通大幅減少，種種壓力層層積累，使她陷入抑鬱與壓抑之中。即便在疫情逐漸緩和之後，她仍舊難以走出陰霾，幾乎沒有主動聯絡朋友。

與吳文忻同樣患癌的資深影視演員羅家英面對確診癌症的一刻卻有不同睇法。他表示，死亡沒有大不了，因為在演藝工作之中，已經歷無數次的生死，自言已體會生死意義。羅家英回想被告知患癌後，他第一感覺就是 : 歡迎到來，我會接受。因為知道自己身體發生了甚麼事，感覺反而輕鬆了。他勸喻患病的人，不要只顧自己，都要顧及身邊的家人感受，不要常常將病痛掛在口邊，要學習放下，不用恐懼死亡。

因為丈夫廖啟智患癌離世，陳敏兒這幾年除了自我療傷之外，也積極投身生死教育，更成為導師，協助同路人走出傷痛，她在節目內分享對死亡的睇法，認為人一出生就面對死亡，但死亡可以來得好突然，回想丈夫廖啟智確診胃癌那一刻至離世的日子，其實都很短暫，對她來說也是很突然。敏兒認為，大部份死亡的哀痛是來自逝者的遺憾與牽掛，以丈夫廖啟智為例，他的其中一個遺憾是不能見證兒子的結婚生孩子。不過，這些日子以來，她體會到有些遺憾其實是可以彌補，例如可以拍片、錄音，甚或買禮物，待孩子長大才拆開等等。

淨緣慈善基金生死教育慈善計劃訪談節目《關於．快樂的死亡》將於9月29日播出，一場不一樣的生命教育之旅，適合每一個曾經思考過「為何而活」的你。

《關於．快樂的死亡》第一集內容簡介

當吳文忻得知自己確診癌症的那一刻，內心不禁自問：「為什麼是我？」——畢竟她長期保持運動習慣，飲食也一向注重健康。儘管一時難以接受患癌的事實，但她並未沉溺於抱怨之中，而是選擇積極面對，只想盡早開始治療，避免身邊的親友為她擔憂。在治療方案的抉擇上，她最終只接受了手術，並未進行醫生所建議的化療或電療。出於對身體完整性的堅持及對傳統化療傷害的顧慮，她更傾向於遵循自己的信念，轉而探索其他更貼近自身理念的治療方式。世事無絕對，即使接受傳統治療，癌症仍有可能復發。因此，她希望尋找一種對身體負擔較小、更加從容溫和的治療方式。

吳文忻自幼信奉天主教，並在兒時領受洗禮，然而隨著年歲增長，面對世界的多元與誘惑，她逐漸偏離了最初的信仰軌道，轉而不斷尋求各種新的靈性指引。直至去年癌症復發，身邊許多人將這場病解釋為「冤債」，並為她引薦多位師傅、推薦各式法事以圖化解，其間不僅耗費大量金錢，心靈更陷入前所未有的迷茫、驚惶與不安，終日以淚洗面。經歷近一年的徬徨與摸索，她終於醒悟，意識到必須停止這樣的外求與惶惑，決定重新回到天主懷抱，從而獲得內心的平靜與依歸。

在癌症復發的艱難時期，吳文忻於醫院接受治療的過程中，一度在死亡邊緣擦身而過。當時被發現心臟與肺部出現積水，病情急速惡化至第四期。她相信，一切事情的發生都有其緣由，也許此時無法完全理解為何癌症會降臨到自己身上，背後的原因可能牽涉過去行為所種下的影響——不限于今生，甚至可能來自前世。每一個行為，無論好壞，終將帶來相應的果報。如今，她以感恩之心面對一切發生，感謝這段經歷所帶來的覺醒與成長。

在家人的陪伴方面，直到去年他們才得知她復發的消息，並一路支持她完成治療。當女兒得知吳文忻罹癌後，天真地以為「癌症就等於要光頭」。正是這種純真而直白的理解，反而讓吳文忻從另一個角度看清了恐懼的本質——她忽然明白，外在的改變其實「並不是什麼大不了的事」。尤其女兒以積極陽光的態度面對這一切，不僅親手為媽媽剃光頭，更創作了一首歌曲獻給「勇敢的媽咪」。正是家人的愛與陪伴，她體悟到，面對困境的關鍵在於「接受、放下、面對」，讓她能夠用更積極正面的心態面對疾病，真正體現了何謂「化危為機」。

