靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
關於．快樂的死亡｜HOYTV首播大獲好評！網民：家英哥豁達態度值得學習
「大粒MAC教室」慈善教育計劃由淨緣慈善基金發起、聯同《親子頭條》合辦，從培養孩子正向價值觀出發，逐步延伸至更深層的生死教育。計劃籌辦的訪談節目《關於．快樂的死亡》於9月29日HOYTV正式播出，旋即引起網民熱議。
《關於．快樂的死亡》邀請來自城中不同界別的嘉賓，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生展開深度對談。十位嘉賓為資深影視演員羅家英、抗癌戰士吳文忻、生死教育導師陳敏兒、首位舉辦殯儀生死音樂會歌手鄺旨呈、藝人劉小慧及李珊珊、輪椅攀石教練黎志偉、香港中文大學高級講師歐陽偉豪、曾文和醫生及香港都會大學人文社會科學院講座教授文潔華，分享他們對生死的獨到見解，傳遞「認識死亡、把握今天、好好活著」的正面訊息。
網民好評 早有安排的死亡就是「快樂」
節目現時已播出兩集，第一集邀請了前港姐同時也是一位勇敢的抗癌生命鬥士吳文忻，而第二集則邀請了資深影視演員羅家英擔任嘉賓。有網民於社交平台留言「家英哥豁達的人生態度，積極面對生命的限制，值得學習。祝家英哥身體健康，平安喜樂。」、「很感恩家英哥分享。」，亦有觀眾從節目中領誤到「早有安排的死亡就是快樂」，扣緊「關於．快樂的死亡」的節目主題。
關於．快樂的死亡
9月29日起逢星期一至五晚10:00 HOY 77播出
YOUTUBE精華重溫：按此
