關於．快樂的死亡｜HOYTV首播大獲好評！網民：家英哥豁達態度值得學習

「大粒MAC教室」慈善教育計劃由淨緣慈善基金發起、聯同《親子頭條》合辦，從培養孩子正向價值觀出發，逐步延伸至更深層的生死教育。計劃籌辦的訪談節目《關於．快樂的死亡》於9月29日HOYTV正式播出，旋即引起網民熱議。

節目主持周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生與嘉賓資深影視演員羅家英合照。（Marco Yip攝）

《關於．快樂的死亡》邀請來自城中不同界別的嘉賓，與淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生展開深度對談。十位嘉賓為資深影視演員羅家英、抗癌戰士吳文忻、生死教育導師陳敏兒、首位舉辦殯儀生死音樂會歌手鄺旨呈、藝人劉小慧及李珊珊、輪椅攀石教練黎志偉、香港中文大學高級講師歐陽偉豪、曾文和醫生及香港都會大學人文社會科學院講座教授文潔華，分享他們對生死的獨到見解，傳遞「認識死亡、把握今天、好好活著」的正面訊息。

（左起）《親子頭條》董事總經理盧英傑先生、周大福慈善基金主席、淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生、著名演員及抗癌生命鬥士吳文忻女士、註冊心理學家及行為金融學專家王凱瑞（Carrey）合照。（Marco Yip攝）

網民好評 早有安排的死亡就是「快樂」

節目現時已播出兩集，第一集邀請了前港姐同時也是一位勇敢的抗癌生命鬥士吳文忻，而第二集則邀請了資深影視演員羅家英擔任嘉賓。有網民於社交平台留言「家英哥豁達的人生態度，積極面對生命的限制，值得學習。祝家英哥身體健康，平安喜樂。」、「很感恩家英哥分享。」，亦有觀眾從節目中領誤到「早有安排的死亡就是快樂」，扣緊「關於．快樂的死亡」的節目主題。

網民和觀眾對節目好評，並於社交平台留言祝福家英哥身體健康。

關於．快樂的死亡

9月29日起逢星期一至五晚10:00 HOY 77播出

