關日華：流感可引致嚴重併發症 高危人士別看輕應盡快打針

【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，約55人自行疏散，至少四人不適送院。 網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。有目擊者指，在上環都聞到濃煙。目擊者陳先生：「我一個人旅遊去石板街，我下來的時候看到很多人在那拍照，然後我去看就是那個樓著火了，我去的時候沒那麼大了，但是還有火，然後已經有消防員，那些消防車已經來了。反正那個煙很刺鼻，已經到上環那條街那裡。」工友余先生：「我們工作中突然聽到竹爆聲，像落石屎的竹爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」附近店舖負責人：「東西全部跌下落，嚇死人。又著火又出煙，東西都跌下來，後尾上面又著火。(你店舖有沒有受影響?)衣服都沾滿塵，真是慘。」下午四時許，警方接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生三級火，消防出動兩條喉、三隊煙帽隊灌救，兩架救護車亦到場。隔了兩條街，去到域多利皇后街仍然聞到濃煙味，路上亦見到有不少木碎掉下來。對岸的九龍亦見到濃煙升上半空，干諾道中往上環方向近畢打街已經全線封閉。#要聞

now.com 新聞 ・ 22 小時前