關日華：流感可引致嚴重併發症 高危人士別看輕應盡快打針
【Now新聞台】本港流感活躍程度持續上升，有醫生指流感可引致嚴重併發症，甚至死亡，呼籲高危人士，包括小童、長者以及長期病患者等，要盡快接種疫苗。
亞洲兒童傳染病學會會長關日華：「很多市民，平時接觸跟他們談天，覺得流感很小事，發燒一會兒、少少咳、流鼻水就會痊癒，但正正要告訴大家，流感是可以引致嚴重併發症，例如是急性腦病變。為何叫腦病變呢？因為病毒未必在腦中找到，但感染病毒之後產生免疫反應，引致腦發炎的現象。另外不止於此，可以引致其他器官發炎，例如心臟心肌發炎，引致隨後的血壓低，然後會有不同器官壞死，引致死亡情況，所以大家千萬不要輕看流感感染。」
