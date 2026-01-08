關智斌同狗狗拍MV做「人肉腳墊」 孭住狗仔同攝影師做掌上壓

關智斌（Kenny）全新廣東作品《My Little Tinker Bell》上架，這次新歌是送給一班對他不離不棄的fans及朋友，答謝他們一直以來的支持。不過提到拍MV，Kenny笑說是一個淚水與汗水交融的拍攝。

MV找來Kenny「老友狗狗」Max及牠的一班兄弟姊妹一齊演出。一直有說小孩及動物是最難拍攝，Kenny坦言十分順利，「完全冇大問題！我同Max合作開，之前有拍過好多廣告，好friend㗎！佢train得好好，好乖、又識做戲、又有表情。」看似順利，隨後Kenny又補飛：「除咗佢哋間唔時會喺地下度……或 者拍拍吓走開咗屙尿，哈哈！」

MV中有一幕是Kenny在做掌上壓，Max就威風凜凜地站在他背上，Kenny先讚Max乖，接着又爆出一個「重量級」笑料。原來拍主觀鏡頭（即狗仔視角）時，攝影師是站在Kenny身上拍攝，「大家睇落個畫面好似好溫馨，其實嗰陣我係幾辛苦，佢係企咗喺我上面仲要連埋部攝影機，真係好重。我諗如果有個side shot嘅畫面都幾好笑。」MV最後講到狗仔離開，Kenny亦有所感觸，「拍攝嘅時候都有諗返起自己之前養狗嘅經歷……都有啲心酸，亦都有啲觸動嘅位。」他希望將這首歌送給所有有養寵物，或已經失去寵物的朋友，「呢一個別離其實都係開心，因為佢喺你人生入面陪伴咗你一段時間，令到你成長，學咗人生寶貴嘅一課。」

新歌《My Little Tinker Bell》概念亦甚有意思，將一直支持Kenny的fans及朋友比喻做「小天使」，是他們的魔法才令Kenny這個「彼得潘」可以繼續在娛樂圈中飛來飛去，永遠長不大。歌曲找來Ariel Lai及鄺梓喬編曲，陳考威監製，旋律輕快入腦。填詞人林若寧更加將Kenny的心底話寫入歌詞：「失戀一晚我抱緊你 得獎一晚我抱緊你 兩老死 連我做魔鬼都包庇」，認真暖心。

