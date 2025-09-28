颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
關智斌演唱會完美落幕 空中飛舞答謝歌迷 Tyson Yoshi自嘲「富二代」全場起哄
「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚（27日）於啟德體藝館圓滿結束！尾場繼續驚喜滿瀉，Kenny不但大晒苦練三年多的空中pole dance，更請來Tyson Yoshi做嘉賓，兩人「gym buddy」上身互爆健身秘聞，Tyson Yoshi更自嘲「富二代」引爆全場笑彈！
Kenny演繹《隱形人》時，大show苦練三年的空中pole dance！只見佢他於裝置上倒吊旋轉、飛舞，動作優雅又性感，完美配合歌曲劇情，睇到台下觀眾嘩聲連連兼瘋狂鼓掌！這個表演絕對是誠意之作，證明Kenny為這個演唱會下了不少苦功。
全晚最爆笑一定是嘉賓環節！Tyson Yoshi一出場，二人合唱《1994》後，歌迷就不斷大叫除衫，Tyson則淡定地說：「除衫要睇場合嘅，我哋呢啲做後輩，最主要係識分莊閒吖嘛。」跟住還大叫：「我係唔會除嘅！」搞到Kenny笑到彎腰。Kenny指邀請Tyson任嘉賓是因為覺得大家都係「Peter Pan」，點不知Tyson竟然自爆：「因為我係富二代啫！」全場即刻起哄，Kenny追問：「咁究竟係唔係啫？」Tyson笑住話：「我唔係呀。」二人對話認真笑死人！說到認識過程，原來二人是健身室識的「gym buddy」，Tyson大爆Kenny好勤力，Kenny即反爆Tyson：「你都好勤力喎，我收到風頭先rehearsal完你係趕住去做gym，但係因為塞車咋喎。」Tyson再次發放笑彈，「係呀，紅隧瀨屎我就返番嚟啦。」接着又有觀眾大叫二人除衫，Kenny聞言即笑說：「兩個一齊除就唔係咁嘅票價㗎啦！」笑翻全場。
隨後Tyson又分享一段綵排後的小插曲，「頭先綵排完咗，我悶得滯走咗出去諗住行街，笠頂帽笠個口罩以為冇人認到我，點知呢，好多人認到我喎！」Tyson解釋因為他是嘉賓，所以未有跟認出他的fans影相，更公開道歉，「平時次次有人問我可唔可以影相，我都會影㗎。但我想同頭先嗰班朋友講呢，唔好意思，因為我係嚟做嘉賓， suppose係秘密，我以為冇人認到我，點知你哋認到我，你明唔明，我就好尷尬，所以我冇影到相，想同頭先嘅朋友講對唔住。」最後Tyson臨落台前還問Kenny：「你聽日係照操㗎嘛？」果然係gym buddy。
Kenny於台上特別多謝一班好友，又爆了很多溫馨趣事。尤其是阿Sa蔡卓妍及容祖兒。他指阿Sa十分窩心跟他說：「你個演唱會你嘥咗好多錢呀，你啲學費都冇晒啲歌酬啦！我仲有枝咪，我俾你啦。」而祖兒在他迷惘的時候給了很建議及支持。又對已經成為人妻多年的鄭希怡（Yumiko）說：「多謝你Yumiko，佢特登為咗我排咗幾日舞，仲要無啦啦跳埋晒啲咁sexy嘅舞，人哋已經結咗婚好多年㗎啦嘛！」跟Yumiko的合作，又令他回想起當年一齊去唱K，Kenny仲記得當年去Club玩唔夠五分鐘，即接到經理人Mani追魂call，「佢好神通廣大咁打到電話過嚟問：『你哋而家喺邊呀！』真係好勁當時嘅追蹤技術，哈哈，當時都仲未有電話。」
最後Kenny感性地說這個show要多謝身邊每一個人，他們就像這個show的齒輪不可或缺。他更要特別多謝自己，同所有觀眾一起成就了這個「彼得嘅時間」及「冒險島」，這是他今年最開心的事。至於努力是否一定會成功？Kenny就好有智慧地說：「我唔知，不過好得意㗎，佢會用一個佢嘅時間表話俾你知，你嘅努力值唔值得有一個回報，當覺得值得嘅時候，就會話俾你知。Kenny這個「無盡冒險」暫時告一段落，相信入場的觀眾應該都帶走了滿滿的歡樂及感動。
