關智斌演唱會爆肌開鑼 容祖兒阿Sa阿嬌台上瘋狂抽水 鄭希怡皮鏈誘惑
一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚（26日）於啟德體藝館正式開鑼！英皇集團主席楊受成博士同太太陸小曼、霍汶希（Mani）、容祖兒、阿Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼、泳兒（Vincy）、周家怡、鄧小巧、吳千語同老公施伯雄、蔡一智、彭秀慧、楊天宇（Angus）、黎展峯（Andy）、黎峻（Kenneth）、樂隊Locksmiths開鎖佬、Daze In White同The Lemon Ones均到來支持。
Kenny以一身紅色閃石的西裝，加上一連串勁歌熱舞為演唱會打開序幕，音樂一響起，全場觀眾唔使等encore，自動波企晒起身一齊跳，全場火速變成大型派對現場！跳唱一輪後，Kenny已經汗流浹背，搞笑地說：「我除咗件衫先，因為呢件褸都真係幾重，呢套衫係香港一個好著名做演唱會嘅服裝之父，Kenneth（陳華國）幫我做，佢幫過好多殿堂級歌手做演唱會嘅服裝，我今日呢套就係佢嘅手筆啦！咁係咪都代表我係殿堂級呀？哈哈。」除衫後，台下有女觀眾已急不及待大叫「剝衫」，Kenny即安撫：「慢慢嚟啦前面呢個姐姐，有你想睇嘅嘢嘅。」萬眾期待的「爆肌環節」，唱到《Ready To Go》時，Kenny毫不吝嗇大晒苦練成果，於街頭健身架上做出各種高難度動作，麒麟臂力同腹肌零死角全面展示，這個「視覺盛宴」令全場粉絲血脈沸騰！
唱完幾首歌，Kenny跟大家來個深情對話，他指自己出道二十三年，由偶像歌手變成⋯⋯依然是偶像歌手，「唔易㗎，要keep住！今次有機會可以搞到一個自己真真正正屬於關智斌嘅演唱會，真係好開心，因為我覺得除咗你哋平時喺唔同媒體認識我，今次我可以用另外一個形式去呈現，究竟關智斌係一個乜嘢嘅人？」他笑言：「我都知我嘅偶像包袱比較重，所以今晚我就諗住一層一層咁樣撕開佢、一層一層咁開佢俾你哋睇。」他特別感激容祖兒、阿Sa同阿嬌的支持，仲爆咗段古，話有次跟祖兒傾偈，對自己有點質疑，幸好祖兒跟他說：「做自己嘅演唱會，係冇得妥協㗎！呢個係你自己嘅show嚟㗎！你一定要⋯⋯做到你自己想做嘅嘢。」說到這裹，台上的Kenny開始哽咽，而台下的祖兒已經喊到收唔到聲，場面感動。
除了自己solo，Kenny又請來久未現身香港舞台的鄭希怡（Yumiko）合唱《相對濕度》及《閒人勿近》。這對組合的演出認真不得了，Yumiko拖住戴住皮鐵頸鏈的Kenny在台上爬行，上演一幕幕極盡誘惑的演出，看到台下觀眾血壓飆升。
而相識二十年的薛凱琪（Fiona）亦專程由北京返香港做嘉賓！二人合唱《南昌街王子》及《奇洛李維斯回信》，回憶即刻返晒嚟。二人對話更是笑料不斷，當Kenny知道Fiona做完嘉賓當晚即飛走後，Fiona突然搞gag，「我願意為你周圍奔波呀，因為你係關智『奔』呀，即係你係好忙嘅關智『奔』呀，奔波呀，哈哈。」這個gag連Kenny都頂不住，要叫全場觀眾：「大家快啲笑吓，俾啲掌聲。」Fiona又自爆話有次跟Kenny食飯傾事業，傾到差點以為Kenny想追求自己，「我真係差啲以為你想追我呀，哈哈，我係唔會接受你㗎！」誰不知Kenny竟然完全不記得這件事，激到Fiona大叫：「得一次咋喎！同你食飯！」這對老朋友的互動絕對是笑料百出。
除此之外，雖然Kenny早前曾經拒絕讓自薦做嘉賓的阿Sa上台，不過演唱會上Kenny坦言：「我嘅演唱會，冇佢三個上嚟，都真係講唔通啦，係咪呀。」有「龍虎豹」之稱的祖兒、阿Sa及阿嬌隨即升上舞台，四人合唱《死性不改》，唱到尾聲時祖兒更攬住Kenny喊到收唔到聲：「我好戥你開心呀！」
唱完歌之後，三女露出本性，開始對Kenny上下其手，又摸pat pat又摸胸，仲大嗌「好彈手」！阿Sa更理直氣壯地說：「頭先我哋喺後台研究咗好耐，聽講你收埋嗰啲嘢，我哋就係諗住嚟搵吓。」Kenny雖然不斷反抗，表示：「件衫唔係咁設計㗎，stylist會嬲。」但三女異口同聲話：「唔會㗎，你靚仔做乜都得㗎！」最後Kenny唯有就範，直接將西裝褸脫下一半，引得三人瘋狂大叫。
整個演唱會於一片歡笑及感動之中進入尾聲，雖然唱完《死性不改》，但阿Sa意猶未盡，正當Kenny準備送三人落台時，祖兒突然問：「就咁走得㗎啦？」阿Sa即接話：「哎呀！我想同你唱之後嗰隻歌呀。」Kenny即說：「咁今晚最後一首歌你哋陪埋我㗎啦喺度。」阿Sa開心到又叫又跳：「好呀！好嘢！好開心呀！」祖兒即「食住上」跟阿Sa說：「哎呀！關智斌好話得事呀！」阿嬌仲加多句：「好man呀。」搞到全場大笑！最後合唱埋《眼紅館》才肯散場。
