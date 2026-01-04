關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料

【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港讀國際學校的舊同學 鄭融 正式介紹，兩人才開始真正熟落。Edwin亦曾經將和Kenny及鄭融的3人合照，在社交網Share。據知兩人認識後，不時相約跑步、行山，有指Kenny有段時間要增肥，Edwin又會陪吃。

近日網上流出短片，片中見Edwin好友早前在意大利舉行婚禮，他跟Kenny雙雙飛去到賀的，片中包括晚宴的座位安排，二人在遊艇傾談及唱歌，及Kenny穿上禮服在晚宴開心揈餐巾。而其中一條在Edwin社交帳號的Lake Como短片，更出現Kenny聲音。而兩人下榻的酒店房，Edwin行李箱及Kenny背包同時放在地板。

Edwin來頭不少，是富二代，父親潘正洲集團業務主要是房地產發展。Edwin在喬治華盛頓大學修讀金融和國際業務雙學位，並在南加州大學取得碩士學位，大學畢業後回港加入公司，並擔任公司總監。由於他負責不少項目，又不時出席品牌活動，故社交平台放有不少靚仔相。

