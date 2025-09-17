關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問

關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。

對於BOYZ會否合體，Kenny表示要等待合適時機，等待大家頻率相同才有機會實行：「我覺得我哋要等個啱嘅時機，真係等大家都同頻率，Ready嘅時候先可以做呢件事，呢啲到同頻率嘅時候自然就會知。只要信不要問！」

Kenny亦有留意日前Steven冒雨搬雪櫃養家，讚對方有擔當：「我覺得係一件好事，好有擔當、好有交帶，為咗自己去負責任。」Kenny亦透露兩人仍是朋友及仍有交流，不過僅於對方生日或新年等節日祝福。