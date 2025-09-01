新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
關曉彤孖鹿晗掛情侶吊飾 疑未分手即轉行性感
【on.cc東網專訊】內地女星關曉彤與男友鹿晗傳了分手多時，關係仍是撲朔迷離，二人沒有對外作任何表示。過往鹿晗開演唱會，女方都會捧場，但近日鹿晗於內地舉行多場演唱會，陸續請來王力宏、黃子韜、鄧超等擔任嘉賓，表現得相當開心，有網民留意到，上月中鹿晗於鄭州開演唱會，腰間掛了長頸鹿拿着甜筒的吊飾，而關曉彤之前新劇《耀眼》，其角色的背包上同樣掛了同款的長頸鹿公仔，而「鹿」即象徵鹿晗，而「甜筒」的發音跟「彤」相似，因而再次引起網民熱論，指二人根本沒有分手。
鹿晗繼續其巡演，而關曉彤的事業亦一直前進，近日除了拍劇，她正拍攝綜藝節目《王牌對王牌》，以前只是躲在賈玲身後的小妹妹，如今已能獨當一面，成為「王牌」中的主角，日前她更於節目中跳舞，穿着貼身黑色短裙的她，大騷招牌美腿，婀娜多姿。日前出席「北京潮遊路線」活動時，關曉彤則以一身中式造型示人，猶如女俠一樣，英姿颯颯，形象跟以前純純兔般的她大逕相庭。
