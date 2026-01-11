龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
關楓馨惡整老竇 關禮傑濕晒都唔嬲
【on.cc東網專訊】「星二代」關楓馨（Fabienne）與爸爸關禮傑一向感情深厚，活躍於社交平台的關楓馨不時都會與爸爸一起拍有趣、搞笑的短片分享到網上。昨日（10日）Fabienne在社交平台晒出一條整蠱片，片中她指由於上次整蠱片網民反應很好，紛紛要求她再拍，於是今次是整蠱Ep2，Fabienne先騙爸爸去遊車河兼拍Vlog，然後在泊車時她飲水時假裝水中有奇怪味道，當成功引誘爸爸去聞，一下把水噴出來，不但噴到關禮傑的鼻子，更令他全身濕透，關禮傑即面容扭曲，誇張的表情非常吸睛，令Fabienne露出奸笑，不過關禮傑並沒有生氣，更笑言：「冇咩味好香喎」，Fabienne發文：「噴晒入佢個鼻度，唔關我事㗎爸爸！係佢哋叫我咁做㗎咋。」引來許多網民留言羨慕Fabienne有一位好玩得並好錫囡囡的爸爸。
