關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針

已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。

艾威覆述蝦嫂兒子通知，指醫生發現送院蝦嫂有心臟積水及心血管有些許撕裂現象：「蝦仔（關可維）通知我，話蝦嫂走咗。佢話前一日仲同媽咪視像通話，精神還好。佢前日走去打流感針，唔知係咪打完又冇好好休息。」而艾威兩星期前更曾買雞探望師母，沒料二人成永訣，艾威說︰「我上星期仲買隻雞畀佢食，佢話好好食呀，佢以前食雞唔食皮。」並從蝦嫂錄音留言聽出她當時仍中氣十足。

蝦嫂日前亦曾精神奕奕出席朋友聚會，朋友昨日在社交平台晒出聚會合照悼念︰「想不到關海山夫人蝦嫂，幾天前還高高興興的玩遊戲，今天就不在了，太突然了😭😭😭」蝦嫂走得突然，身在內地的兒子今天（29日）趕返港，跟新加坡的親人相討母親身後事。

