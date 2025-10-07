關淑怡自從於2020年在社交網表達對所屬公司環球唱片不滿，同年宣布退出樂壇。（娛樂組攝）

關淑怡（Shirley）自從於2020年在社交網表達對所屬公司環球唱片不滿，同年宣布退出樂壇，之後Shirley神隱至今！今日（7日）有報道指Shirley突然入院被送入ICU搶救，定居美國的23歲兒子關浚賢已經立刻回港與關爸爸連日亦在醫院守候。

今日（7日）有消息指Shirley突然入院被送入ICU搶救。

親朋好友趕到醫院探望

據報道Shirley兒子關浚賢在病房外多次抱膝飲泣，神情哀傷，他非常擔心母親的病況，直到後來他由公公的勸喻下才肯到醫院附近的餐廳進食，以及回家休息。另外有指Shirley的親朋好友得悉她的病況後馬上趕到醫院探望，但沒有準備任何湯水或飯菜，有傳她需要用喉管餵食，病情似乎不輕。

廣告 廣告

Shirley在2001年突然懷孕消失樂壇，多次傳出兒子的生父是曾志偉，Shirley多年後接受訪問否認兒子的生父是曾志偉，並於2014年在社交網發文自爆兒子的父親是不丹寧波車，公開指責對方對兒子的一切漠不關心。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/娛樂/關淑怡傳病危被送icu搶救-兒子美國急返港連日醫院守候/606302?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral