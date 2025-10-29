關淑怡留醫ICU搶救逾半月病況有進展 轉往心臟科加護病房 兒子稍露笑容

59歲歌手關淑怡（Shirley）早前據報在家中暈倒後緊急送院搶救，接受長達數小時的大型手術後失去意識，曾全身插滿喉管，要送到深切治療部（ICU）留醫，情況危殆，需靠儀器維持生命徵象。幸經療治半個多月後傳來好消息，有周刊引述知情人士透露，指Shirley已捱過最危險的關頭，可離開ICU，轉到心臟科加護病房繼續留醫，但仍需使用儀器輔助及嚴密監控。

關淑怡入院大半個月終於傳來好消息，有報道指她已捱過最危險的關頭，由ICU轉到心臟科加護病房繼續留醫。

該周刊報道，知情人士表示Shirley入院應與心臟問題有關，如今慶幸能保住性命，連日來到醫院探望的親友亦不再憂心忡忡，Shirley的爸爸及23歲兒子關浚賢不時稍露笑容，相信Shirley的病況會愈來愈好。

Shirley入院消息於本月初曝光後，許多人都關注其身體狀況，祝願她吉人天相，而其子關浚賢匆匆美國趕返香港探望媽媽，更在醫院擔心得落淚，足見Shirley當時情況並不樂觀。昔日唱片公司的同事及圈中好友欲到醫院探訪，亦被關爸爸婉拒，希望留空間給女兒靜養。目前關爸爸正考慮把關淑怡轉送到私家醫院以保障其私隱，但一切安排仍以對女兒健康狀況為首要考慮。

關淑怡於2020年宣布退出樂壇後，近年甚少公開露面。（IG@shirleyzukie）