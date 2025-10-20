關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望

90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思，令人擔心Shirley現況。有傳媒日前報導指，關淑怡係因為心臟有事入院，更要接受大手術，術後至今未回復意識。早前有消息稱關淑怡仍在ICU留醫，並需插喉照護。

早前有報導指，關淑怡近年身體抱恙，多年來低調抗病，但早前喺屋企突然暈倒，家人發現後召救護車將Shirley送院。關淑怡獨力撫養嘅23歲兒子關浚賢近年於美國生活，得知媽媽狀況後已回港探望。傳媒拍到關俊賢同外公、即關淑怡爸爸守候醫院多日，而且神情哀傷。報導提及關浚賢租住醫院附近酒店，但只係間中返去休息，關浚賢暫時會留港打點家事。

關浚賢日前現身醫院，但未有回應記者（TVB娛樂新聞台片段截圖）

關淑怡爸爸已通知各方友好唔好去醫院探望，而圈中友好都係以唔同渠道得知Shirley現況。近年關淑怡唔止鮮有於公開場合露面，就算歌手朋友都少有聯絡，但據知入院前2星期，Shirley出席過去效力嘅寶麗金唱片舊同事聚會。

