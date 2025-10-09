Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
關淑怡病危入院 舊愛周文健祝福前度吉人天相 二人廿幾年冇聯絡
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思，令人擔心Shirley現況。
有報導指，關淑怡近年身體抱恙，多年來低調抗病，但早前喺屋企突然暈倒，家人發現後召救護車將Shirley送院，並因病情嚴重而被送入ICU，更要接受大手術。消息稱關淑怡仍在ICU留醫，並需插喉照護。
有傳媒聯絡關淑怡多年前舊愛周文健，周表示由朋友得知Shirley嘅消息，為此感到震驚，甚至問返記者「佢係咪入咗ICU？」，又祝福前度吉人天相。
與關淑怡曾有一段四年的戀情，後來因性格不合，以及周文健當時事業如日中天，因此不願公開感情而分手，周文健直言至今已逾25年未曾聯絡關淑怡。今日有傳媒報導提及，周文健指多年前返回美國發展時遺失手機，同時冇埋幾百個朋友嘅電話號碼，而且少用社交平台，因此同關淑怡好耐冇聯絡。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
羅天宇陳懿德拍拖現身好友生日P 貼身合照有玄機
【on.cc東網專訊】現年38歲的藝人羅天宇與較他年輕12年的無綫小花陳懿德緋聞傳足多時，雖然兩人未有正式承認戀情，但早前羅天字曾被拍得買雪榚夜訪陳懿德香閨，據知他們已拍拖一段時間，目前只欠官宣﹗日前小倆口突然變得大方，齊齊出席名媛胡曦文的生日派對，事後壽星女便東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城老婆方媛傳已誕男嬰 發文挺巨肚力證未卸貨
郭富城於今年父親節公布太太方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別。方媛早前回應網民留言，坦承已進入卸貨階段Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲
由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
十一連假遊客餵食失控 草泥馬鼻孔被塞胡蘿蔔、倒地翻白眼 江蘇動物園：不會撐死︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】江蘇南通森林野生動物園在 10 月 5 日至 6 日十一連假期間，出現多隻羊駝（又稱草泥馬）疑因遊客過度餵食而倒地「翻白眼」的情況。園方回應稱，羊駝只是吃得太飽休息，強調「不會撐死」，現場一直有飼養員觀察動物狀況。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
韓劇《許願吧，精靈》對白惹辱華嫌疑 Netflix重新翻譯並已修正簡體版字幕
Netflix本月播放的原創韓劇《許願吧，精靈》成為不少劇迷煲劇之選，不過有內地劇迷觀看時，指當中的一句台詞有辱華嫌疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 11 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡 兩年僅尋獲一根遺骨
【on.cc東網專訊】一名中國留學生兩年前在新西蘭潛水後失蹤，至今只找到一根遺骨。新西蘭驗屍官近日基於現有證據發布正式裁決，認為他是獨自自由潛水時出事溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。on.cc 東網 ・ 6 小時前
以哈達成協議前 傳媒拍下魯比奧向特朗普「傳紙仔」內容：盡快批准Truth Social 帖文｜Yahoo
美國總統特朗普周四（9 日）在社交平台 Truth Social 宣布，以色列與哈馬斯已經簽訂首階段和平協議，為長達兩年的以巴戰爭帶來一個好消息。以色列與哈馬斯的間接談判，美國派了代表參與，特朗普和國務卿魯比奧（Marco Rubio）則仍留在華盛頓。而在特朗普宣布消息前，美國傳媒發現了一個「彩蛋」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 3 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
滙豐發公告 擬每股作價155元 私有化恒生銀行
滙控（0005）發公告，公布旗下滙豐亞太已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，以協議安排方式將恒生銀行私有化，擬每股作價155元，較恒生昨日收市價119元溢價約 30.3%。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
為何成年人的友誼愈聊愈疏離？告別「Catch Up Trap」，4個「共同體驗」重建感情連結
好不容易約到朋友共進午餐，卻只剩下流於表面的交流？成人的友誼有些時候讓人失望，全因大家都卡在 “Catch Up Trap” 裡。歐美引起討論的 “Catch Up Trap” 是甚麼？又有哪些解決的方法？一起來看看吧～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
南京復興豪宅客、換屋族撐場 中古屋不墜
[NOWnews今日新聞]想到台北市豪宅區，許多人第一印象在信義區、大安區，或是大直水岸，其實捷運南京復興生活圈內也有不少豪宅與名宅，吸引政商人士居住，加上此區段中古住辦大樓可合法做辦公室或住宅，室內...今日新聞 ・ 1 天前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 5 小時前