關淑怡病危入院 舊愛周文健祝福前度吉人天相 二人廿幾年冇聯絡

90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思，令人擔心Shirley現況。

關淑怡

有報導指，關淑怡近年身體抱恙，多年來低調抗病，但早前喺屋企突然暈倒，家人發現後召救護車將Shirley送院，並因病情嚴重而被送入ICU，更要接受大手術。消息稱關淑怡仍在ICU留醫，並需插喉照護。

有傳媒聯絡關淑怡多年前舊愛周文健，周表示由朋友得知Shirley嘅消息，為此感到震驚，甚至問返記者「佢係咪入咗ICU？」，又祝福前度吉人天相。

周文健同關淑怡曾相戀4年

與關淑怡曾有一段四年的戀情，後來因性格不合，以及周文健當時事業如日中天，因此不願公開感情而分手，周文健直言至今已逾25年未曾聯絡關淑怡。今日有傳媒報導提及，周文健指多年前返回美國發展時遺失手機，同時冇埋幾百個朋友嘅電話號碼，而且少用社交平台，因此同關淑怡好耐冇聯絡。

淡出幕前多年後，周文健近年都有拍返電影

