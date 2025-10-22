關淑怡病情轉趨穩定 傳家人考慮Shirley安排轉私院休養

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有傳媒日前報導指，關淑怡係因為心臟有事入院並被送入ICU留醫，更要接受大手術，術後一度未回復意識，並需插喉照護。幸而到今日再有消息指，Shirley情況已轉趨穩定，令歌迷好友鬆一口氣。
報導指，關淑怡家人考慮將Shirley送到私家醫院靜養。關淑怡家人通知各方友好繼續唔好去醫院探望，而圈中朋友都係以唔同渠道得知Shirley現況。近年關淑怡唔止鮮有於公開場合露面，就算歌手朋友都少有聯絡，但據知入院前2星期，Shirley出席過去效力嘅寶麗金唱片舊同事聚會。
早前有報導指，關淑怡近年身體抱恙，多年來低調抗病，但早前喺屋企突然暈倒，家人發現後召救護車將Shirley送院。關淑怡獨力撫養嘅23歲兒子關浚賢近年於美國生活，得知媽媽狀況後已回港探望，更被拍得關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思。報導提及關浚賢租住醫院附近酒店，但只係間中返去休息，關浚賢暫時會留港打點家事。連日來都有傳媒喺醫院遇見關浚賢以及關淑怡爸爸，但二人都未有回應提問。
