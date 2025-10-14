關稅戰｜有中小企指積極發展東盟市場 惟對鋼鋁等行業仍影響較大

【Now新聞台】有物流界代表在本台節目《時事全方位》指，受中美關稅戰影響，今年中起，部分內地電商平台改至其他地方轉運不經香港；亦有中小企指已經積極發展東盟市場，但對部分行業仍影響較大。

香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦：「受影響的行業是鋼鋁的廠商，為何這樣說？因為本身沒有11月生效的100%(關稅)，因為本身都有約100%(關稅)，如果再多100%，本身都已經死了一半，現時都不用做。始終對某些行業好像鋼鋁，美國始終有重要地位，未必可以由其他市場帶動生意給他們，即使中東正開發，未必有這樣大的量，但都要嘗試。」

香港運輸物流學會物流政策委員會主席于承忠：「對航空是有影響，因為以往電商貨物、美國消費者上網購買的貨物佔我們空運量2至3成，因為美國政策改變，見到數量是有下跌，甚至年底的包機取消，或者用很便宜的價錢攬貨及收貨回來，這方面對業界影響會較大。」

#要聞