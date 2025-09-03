關稅法律戰 川普：將向最高法院提快速裁決

（法新社華盛頓2日電） 美國總統川普的關稅措施日前遭上訴法院裁定於法無據後，他今天表示，將要求聯邦最高法院定奪，並提出快速裁決的要求。

川普說：「我們將訴諸最高法院，有可能是明天（3日），因為有必要快快取得結果。」

他補充說他將爭取「快速裁決」，並警告說「如果撤銷關稅，我們恐淪為第3世界國家」。

聯邦巡迴上訴法院日前以7比4通過，支持下級法院的原裁定。多數法官認為，川普已逾越1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限。

不過上訴法院允許這些關稅措施可繼續維持到10月中旬，以便各方上訴到聯邦最高法院。