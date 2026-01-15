關穎貴婦Look打網球 幼踭高踭鞋騷Quali

【on.cc東網專訊】台灣名媛關穎，婚後鮮少亮相幕前的她，仍不時透過社交網分享生活點滴，以不一樣的形式回歸大眾視野。日前關穎亦透過社交網分享一段影片，只見她一身正式穿搭，外搭一件皮草外套，脖子上掛著大顆珠寶項鏈，臉上還畫著精緻妝容，看起來像準備參加名流餐會。接著她邊走邊分享一天的行程，直呼自己真的很忙：「我從早上起來，帶小孩去上課、看醫生、買菜，我晚上還有飯局」。

未料，下瞬間關穎以同套服裝現身網球場，且雙手握緊球拍，看到球就奮力揮拍，非常有氣勢，就算一度被身上的項鏈干擾，仍展現超強的運動實力。至於被問及一身打扮，關穎不假思索表示：「因為我太忙了，我真的等一下沒有時間換衣服，我有兩個飯局欸今天」，說完還立刻回復到認真的打球狀態，畫面十分荒謬，引來不少網友留言道：「能穿高跟鞋打網球真的就是姐了」、「腿腰都好強喔！我穿高跟鞋走路都困難了，你還可以打球」、「好喜歡這個瘋瘋癲癲的你喔」。

廣告 廣告

另外，關穎更幽默補充：「媽媽們都一定會有一些完全沒有用的才華，以及完全沒有實際用途的隱藏技能，例如：穿高跟鞋去買菜、繳雜費、運動等，這些爸爸們就真的學不來（也沒有想）吧！」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】