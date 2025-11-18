【關節痛全因都缺乏呢樣嘢？！】體重過重、運動過度、年齡增長，身體關鍵一物逐漸流失！專家推薦修復法寶

隨著年齡增長，身體總會出現一些細微變化 —— 易攰、體力大不如前，甚至日常步行或上落樓梯時，關節竟傳來「喀喀聲」和酸痛的感覺！稍稍郁動都感到不適，大動作更是「卡住卡住」想做運動改善卻越來越痛，這些都是膠原蛋白流失的訊號！有人會開始服用修復關節的營養補充品，但市面上的産品林林總總，不同的成份配方，選擇時有甚麼要注意？點揀先最有效吸收？

膠原蛋白是人體內最豐富的蛋白質，約佔全身蛋白質的30%，存在於皮膚、關節、骨骼和肌肉中，負責提供結構、彈性和強度。隨著年齡的增長，體內的膠原蛋白產量逐漸減少，就會導致關節問題等衰老現象。

要針對修復首先要了解關節的組成：在關節腔中有一種關節液，負責潤滑和減震的作用，連接軟骨和骨骼，則由網狀的膠原蛋白和鈣構成。當關節健康的時候，這組關節結構自然會順暢運作。但隨著年齡增長、日常生活多久坐不動或運動姿勢不良，都有可能導致關節液減少，令軟骨磨蝕，不單增加關節磨損的機會，亦可能引起關節周圍組織的炎症，導致關節腫脹和疼痛。若持續忽視關節問題，有機會影響日常活動，連走路都變得困難！

食用修復關節的營養補充品固然是最直接的途徑，市面上亦有很多和關節相關的營養素，例如葡萄糖胺、軟骨素、膠原蛋白等，真的有效嗎？

葡萄糖胺和軟骨素常被搭配使用，適合輕微關節症狀的初期保養，但可能見效較慢。

雖然葡萄糖胺在市場上已有多年應用經驗，其效果因人而異，有些研究指出其改善關節不適的效果有限，尤其是在關節損傷較嚴重者身上。此外，葡萄糖胺通常需每日服用較高劑量（如1500毫克）且搭配軟骨素才有顯著作用。多項臨床研究顯示，二型膠原蛋白相較於葡萄糖胺或軟骨素，對於改善關節功能的效果更快、更明顯，且劑量需求更低。

而據國際骨科研究顯示，適量補充第二型膠原蛋白能夠輔助呵護關節功能、舒緩關節不適，效果是葡萄糖胺的2.3倍！如果年紀比較大或運動量多、關節已出現明顯不適的人，只補充葡萄糖胺、軟骨素就未必足夠，一定要加上第二型膠原蛋白才有真正效果！

二型膠原蛋白更加是預防骨質疏鬆、提升骨質密度不可或缺的營養成分，是中老年人每天必須補充的。

而一型膠原蛋白是主要的結構型膠原蛋白，佔人體總膠原蛋白含量90%，具有承載特性，可以在肌腱和韌帶上承受所施加的更大機械應力，同時爲皮膚提供支撐力，以防御下垂和皺紋，在頭髮和指甲健康方面也發揮着有益作用。

然而未經水解處理的膠原蛋白分子較大，不易被人體直接吸收，亦相對難以溶解，食用高膠原食物，例如豬手等等，效果可能微乎其微，更隨時增加消化系統負擔。專家建議選擇經過水解處理的膠原蛋白，在水解過程分解成小份子肽或氨基酸，能夠迅速被腸道吸收，吸收率高達95% ，更快速有效地改善關節痛症！

修復關節越早越好，由年輕開始每日補充，專家一致推薦HYGEE CH+法國100%天然水解膠原蛋白！ 最佳配方由歐洲醫生及生物學家開發，含I型和II型膠原蛋白、豐富氨基酸、維他命C、 透明質酸及鎂，有效促進及增強人體合成膠原蛋白。利用先進水解技術，將骨膠原的大份子切細，95%有效為人體吸收！

香港註冊藥劑師Ian Cheung指：「HYGEE可以幫助修補關節軟骨磨損問題，所以要持之以恆先會有效，長遠補充可以減少疼痛既情況，同時減少需要服用消炎止痛藥等可能會傷肝傷腎的藥物。」

100%天然天然無添加：無糖、無脂肪、無大豆、無麩質、無基因改造，不含防腐劑、人工甜味劑和色素，無味、無色粉狀沖劑，可輕鬆混合日常冷熱飲料，容易吞服及吸收，每天攝取黃金10克，對關節軟骨及身體健康做到全面保護！

全效配方主力修補關節、骨骼、肌肉，有助軟骨組織再生、重建，減輕與關節軟骨中缺乏膠原蛋白相關的疼痛，比葡萄糖胺更2倍有效舒緩慢性關節痛，顯著改善肌肉骨骼系統的正常功能，同時保持關節靈活，增強骨骼骨質及肌肉量，配合維他命C，自然促進膠原蛋白增生。

美肌活齡配方主力修補美肌、抗皺、抗疲勞、抗肌肉酸痛，實證提升肌膚緊緻彈潤度，並減少皺紋形成，抑制肌膚衰老，減少紫外光傷害高達50%，並有效提升骨質密度和舒緩肌肉酸痛及身體疲勞。內外同時修補關節、牙齒、牙肉、頭髮及指甲，獨特分子水解技術，高達95%被身體吸收，美肌同時維持身體年輕健康。

