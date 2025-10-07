關菊英成Threads討論話題 忠實粉絲PO舊照力撐：第一次聽講不出聲果時驚艷嘅

67歲關菊英成Threads討論話題 忠實粉絲PO舊照表示：Sa姨如出山，隨時ready

現年67歲嘅關菊英（菊姐），當年喺劇集《溏心風暴》系列飾演「細契」王秀琴及「攞婆」鍾笑莎Sa姨深入民心，所唱嘅主題曲《講不出聲》及《無心害你》大受歡迎，更喺《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》勇奪傑出表現獎金獎。自2018年拍攝完《溏心風暴3》，關菊英淡出幕前，更不時傳出身體抱恙，曾多次被拍到進出醫院，於2019年更傳出病重須抽骨髓治療，當時李司棋曾代為澄清好友菊姐的健康狀況，病重消息仍令各界憂心。近年，關菊英低調復出社交圈，除咗出席與陳淑芬等好友聚會，更現身世侄謝霆鋒杭州演場會上，被拍到精神奕奕，唔少網民都表示好掛住佢。日前，有網民於Threads出PO表示自己係關菊英Fans club中堅份子，引出唔少同樣係關菊英Fans club嘅粉絲現身留言。

該網民分享多張與關菊英多年前嘅合照，寫道：「實不相瞞，其實我係關菊英fans club中堅份子。雖然我地菊世無雙嘅網上論壇係21年13周年就 shut down咗，但if（如果）Sa姨肯出山，我地隨時ready（準備好）！！」又表示歡迎大家問有關關菊英嘅事情。有網民問到樓主最欣賞關菊英乜嘢，佢就大讚關菊英零架子、有自己嘅原則同固執，唔覺自己係追星，而係好似多咗個親切嘅長輩，關菊英係佢嘅榜樣，令佢想成為一個更好嘅人：「當然主要係佢唱歌真係好聽，做戲又真係好，同埋佢嗰一代嘅歌星唔算好多好似佢咁，既能夠保持到佢地獨有嘅時代韻味又能夠有啲modern vibe。直到幾年前佢都仲keep住去上堂練聲，佢話唔係做得耐就等如冇問題，等如叻過人，愈做得耐愈易出現一啲自己唔覺嘅壞習慣，同埋唱歌做戲都要跟住個時代進步先得，呢種態度有時都提醒緊我。」唔少關菊英Fans club嘅粉絲都有留言，表示菊世無雙下個月就18週年，又有網民激讚關菊英唱歌好聽：「第一次聽講不出聲果時驚艷嘅，因為唱時代曲冇用江湖腔又跟到密密麻麻歌詞好appreciate」、「佢唱嗰幾首主題曲，我而家有陣時都會loop吓」、「喺threads令我發現原來關菊英、羅莽同陶大宇都係有後援會而且有後生仔嘅」等等。

Threads截圖

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

《溏心風暴》截圖

《溏心風暴之家好月圓》截圖

《溏心風暴3》截圖

