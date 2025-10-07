中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
關菊英成Threads討論話題 忠實粉絲PO舊照力撐：第一次聽講不出聲果時驚艷嘅
現年67歲嘅關菊英（菊姐），當年喺劇集《溏心風暴》系列飾演「細契」王秀琴及「攞婆」鍾笑莎Sa姨深入民心，所唱嘅主題曲《講不出聲》及《無心害你》大受歡迎，更喺《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》勇奪傑出表現獎金獎。自2018年拍攝完《溏心風暴3》，關菊英淡出幕前，更不時傳出身體抱恙，曾多次被拍到進出醫院，於2019年更傳出病重須抽骨髓治療，當時李司棋曾代為澄清好友菊姐的健康狀況，病重消息仍令各界憂心。近年，關菊英低調復出社交圈，除咗出席與陳淑芬等好友聚會，更現身世侄謝霆鋒杭州演場會上，被拍到精神奕奕，唔少網民都表示好掛住佢。日前，有網民於Threads出PO表示自己係關菊英Fans club中堅份子，引出唔少同樣係關菊英Fans club嘅粉絲現身留言。
該網民分享多張與關菊英多年前嘅合照，寫道：「實不相瞞，其實我係關菊英fans club中堅份子。雖然我地菊世無雙嘅網上論壇係21年13周年就 shut down咗，但if（如果）Sa姨肯出山，我地隨時ready（準備好）！！」又表示歡迎大家問有關關菊英嘅事情。有網民問到樓主最欣賞關菊英乜嘢，佢就大讚關菊英零架子、有自己嘅原則同固執，唔覺自己係追星，而係好似多咗個親切嘅長輩，關菊英係佢嘅榜樣，令佢想成為一個更好嘅人：「當然主要係佢唱歌真係好聽，做戲又真係好，同埋佢嗰一代嘅歌星唔算好多好似佢咁，既能夠保持到佢地獨有嘅時代韻味又能夠有啲modern vibe。直到幾年前佢都仲keep住去上堂練聲，佢話唔係做得耐就等如冇問題，等如叻過人，愈做得耐愈易出現一啲自己唔覺嘅壞習慣，同埋唱歌做戲都要跟住個時代進步先得，呢種態度有時都提醒緊我。」唔少關菊英Fans club嘅粉絲都有留言，表示菊世無雙下個月就18週年，又有網民激讚關菊英唱歌好聽：「第一次聽講不出聲果時驚艷嘅，因為唱時代曲冇用江湖腔又跟到密密麻麻歌詞好appreciate」、「佢唱嗰幾首主題曲，我而家有陣時都會loop吓」、「喺threads令我發現原來關菊英、羅莽同陶大宇都係有後援會而且有後生仔嘅」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《金式森林》郭晉安手錶被指便宜貨不襯富豪身份 醫院及辦公室寒酸 網民嘲：窮人裝富
由三屆視帝郭晉安擔正演出的TVB與內地合拍劇《金式森林》，於9月17日起在內地播出，無綫翡翠台則於10月13日起播放，25集劇情講述富豪家族的恩怨情仇...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評
近來不少網民都會將自己的個人意見，在threads大膽表達，今日就有一則貼文，直指女歌手張蔓姿走音，事後更被對方封鎖，批評對方不接受意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
開業逾30年的「漢和韓國料理」主打韓式燒肉放題，曾因食物質素參差，以往一度被網民評為「劣食」餐廳之一，惟近日卻憑其高CP值成功翻生。近日，有網民於連登討論區發帖，以「漢和咁都返（翻）到生」為題，並貼出外藉YouTuber到訪「漢和」的片段。帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人都表示「漢和」確實翻生有理。Yahoo Food ・ 8 小時前
5個公務員職系收逾2萬申請 政務主任數目創4年新高
政府2025至26年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等五個公務員學位職系，上周五截止接受申請，合共收到約20,700名申請人報名，是連續第三年收到超過2萬人申請。am730 ・ 2 小時前
三簡約公屋螺絲不合規 盧偉國：工人不會「冚唪唥自把自為」 促承建商檢視管理、增上報機制｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】建築署周一（6 日）表示，發現屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。工程界立法會議員盧偉國今（7 日）在電台節目表示，三個地盤同樣出現問題，難免令人質疑總承建商管理是否疏忽，促請檢視整體管理機制，不能只追究前線工人。他又指出，須加強向建築署上報機制，防止問題被隱瞞，「越搞越大鑊」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
為老人家扮靚 電影圈、化妝界、攝影界合組團隊 為長者留一張得體「畢業相」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「終生美麗」去年底埋班，今年一月第一次在院舍搞活動，至今分別在兩家院舍舉行了五次，替百幾個老人家和殘疾人士扮過靚、影過相。「終生美麗」背後有一個靈魂人物，團隊成員叫他「老竇」，外人叫他「大偉哥」。大偉哥八十年代加入電影業，由場務做起，參與拍攝的電影多達四十齣，「入行時做阿四，掃地、倒垃圾、起釘、油油，咩都係我，慣咗咩都話得得得。」終生美麗這個名字由他所取，「但唔好問我點解，冇得解，咁啱諗到咋。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
黃翠如新節目體驗賣魚生活，曾分享小時打風要用蓆蓋窗擋風：家窮令我覺得人生很珍貴
有些藝人在結婚生子後就像變了另一個人，在黃翠如最新參與的節目《家傳之「保」》中，體驗賣魚生活。在結婚和生子後，儘管少了拍攝她最拿手的旅遊節目，但在這樣的生活體驗節目中，她的魅力仍然不減。她對生活的觀察、對人的好奇心和關懷，加上當記者和主持時訓練的應變能力，讓今個月迎來44歲生日的她，成為因貼地而吸引力不變的靚媽。Yahoo Style HK ・ 1 天前
圖輯｜中秋薄扶林舞火龍 鑼鼓聲響下龍歸滄海 華富邨重建在即日後或調整路線｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】每年中秋薄扶林村都會舉行舞火龍儀式，伴隨鑼鼓聲響，30米長的火龍由二百人團隊合力舞動，經薄扶林道蜿蜒往華富邨，最後沿華富道往瀑布灣公園，完成龍歸滄海，為居民祈福消災。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
張智霖魔童開學撞正工作檔期 節目爆喊認愧疚
【on.cc東網專訊】男神張智霖（Chilam）近期工作繁重，即使兒子魔童早前出發前往英國留學，他也因工作檔期問題，未能親自送對方往當地準備開學，只能交由太太袁詠儀「母兼父職」代勞，令他深感愧疚。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
政治僵局氛圍下 法國公布新內閣名單
（法新社巴黎5日電） 法國總統馬克宏今天公布新內閣名單，由新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）領軍組閣，力圖帶領法國走出當前政治危機。新內閣是在馬克宏宣布任命勒克努為第7任總理近一個月後揭曉。法新社 ・ 1 天前