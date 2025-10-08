關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
今年，日本經歷了漫長又炎熱的夏季，如今炎夏過去，涼秋終於到來，又是時候浸溫泉了！關西地區有各式各樣能夠欣賞自然絕景的溫泉住宿，滋賀縣的可眺望壯闊琵琶湖；兵庫縣淡路島及和歌山縣沿海地帶，可邊泡湯邊欣賞一望無際的海景。今次精選關西5大絕景溫泉，能將自己置身於大自然的懷抱中，展開一趟療癒之旅吧。
關西絕景溫泉推介1. 和歌山：熊野別邸中之島
「熊野別邸中之島」是一間被大海環抱、只能乘船抵達的溫泉旅宿。坐落於和歌山的中之島，為島上唯一酒店，就像包下整座小島一樣，露天溫泉坐擁壯麗景致，能一邊眺望近在眼前的大海，一邊聆聽拍岸的浪濤聲，晚上更能邊泡邊看滿天星空，享受震撼人心的入浴體驗。客房全部皆為海景房，當中新館「凪之抄」均設露天風呂，大部份供最多4人住，尤其適合親子客入住！
熊野別邸中之島（Kumano Bettei Nakanoshima）
10-12月最低房價：$3,899起，人均$1,949.5起
按此經Agoda預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Rakuten Travel預訂
熊野別邸中之島（Kumano Bettei Nakanoshima）
地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9（地圖按此）
交通：從JR紀伊勝浦站乘船約5分鐘
關西絕景溫泉推介2. 京都：間人溫泉 炭平
創業於明治元年（1868年），是丹後地區歷史最悠久的漁夫料亭旅館，最大賣點為客人可以吃到「丹後近海」捕獲的頂級松葉蟹「間人蟹」，因其捕撈船隻數量極少，產量稀少，肉質鮮甜細膩和蟹膏濃郁鮮美，蟹迷必吃！館內設有6間各具特色的私人湯屋，5間供住客免費享用，唯一收費的「櫻之湯」，窗外映入眼簾的是壯闊的日本海海景與湛藍天空，四季景色各有特色，春天賞櫻、冬天看雪，景色優美。所有客房皆面向日本海，部分設全海景露天風呂，能細味療癒時光。
間人溫泉 炭平
10-12月最低房價：$7,434.8起，人均$3,717.4起
按此經Rakuten Travel預訂 按此經一休Ikyu預訂
間人溫泉 炭平
地址：京都府京丹後市丹後町間人3718（地圖按此）
交通：京都丹後鐵道網野站轉乘免費接駁車，車程約20分鐘
關西絕景溫泉推介3. 兵庫縣：新淡路酒店
位於兵庫縣淡路島東海岸，擁有兩大溫泉源泉、共3大露天浴場，分別設有不同風格的溫泉池，能體驗兩大溫泉源泉：「洲本溫泉」泉質為無色透明，能讓肌膚變得滋潤光滑，屬療養源泉；「古茂江溫泉」則是擁有自家泉眼的原漿源泉，屬強鈉泉，未經分離的原漿泉富含海洋礦物成分，能令皮膚變得細膩光滑。其中同集團酒店淡路夢泉景的大浴場「天宮之雫」，被廣闊海天所包圍，浴槽映照出天空的色彩，營造出夢幻般的景象，堪稱名副其實的絕景溫泉。
酒店所有客房面積皆在80平方米以上，寬敞舒適，都能飽覽紀淡海峽與大阪灣海景，分成「夢大地」及，「Villa樂園」兩大種類，當中較新的「Villa樂園」，2022年改裝而成，每間客房都擁有獨立露天溫泉與私人木製展望露台，可靜坐欣賞紀淡海峽景色。
新淡路酒店
10-12月最低房價：$2,051起
（原價$2,191），人均$1,025.5起
按此經Trip.com預訂 按此經Rakuten Travel預訂
新淡路酒店
地址：兵庫縣洲本市小路谷20番地（地圖按此）
交通：洲本高速巴士中心轉乘接駁車
關西絕景溫泉推介4. 兵庫縣：夢乃井
位於兵庫縣世界遺產──姬路城車程約30分鐘處的「夢乃井」，是當地知名的溫泉旅宿。全新打造的溫泉主題樂園「滿天星」，備有9大浴池，包括藥草浴、可仰望滿天星空的臥湯、噴射按摩浴等，當中「星之露天風呂 天守之湯」，無邊際浴池以姬路城的城牆為意象設計，水面倒映的繁星營造出夢幻氛圍，可在滿天星斗下享受入浴的極致體驗。
客房種類豐富，包括附設露天風呂的房型，以及可與愛犬同住的房間，能依旅遊需求自由選擇。其中，2024年重新裝修完成的露天風呂付特別室「夢咲」，設檜木打造的「天空露天風呂」，讓人盡享私密泡湯時光，窗邊空間擺放著座椅，能遠眺夢前川的清流與田園景觀，能享受極致美好的時光。
夢乃井
10-12月最低房價：$1,041起，人均$520.5起
按此經Booking.com預訂 按此經Rakuten Travel預訂
夢乃井
地址：兵庫縣姫路市夢前町前之庄187（地圖按此）
交通：JR福崎站轉乘免費接駁車，車程約15分鐘
關西絕景溫泉推介5. 滋賀縣：紅鮎日式旅館
位於滋賀縣長浜市的溫泉旅宿「紅鮎日式旅館」，所有客房皆面向琵琶湖，並配備半露天溫泉，屬100%源泉引入，過程只加溫、不加水，住客隨時隨地都能在私密空間中享受溫泉。大浴場設有室內及露天浴池，兩者皆可眺望浮於琵琶湖上的竹生島美景，溫泉屬碳酸氫鹽泉，可去除老廢角質和污垢，讓皮膚變得柔軟滑嫩，因此又被稱為「美人之湯」。
晚餐可依個人喜好從多種方案中選擇，最具特色的是以琵琶湖特產魚類為主的湖魚料理，如香魚與鮒魚等，展現此地獨有的風味。此外，還能品嚐與松阪牛、神戶牛並列為日本三大和牛的近江牛，無論身心或味蕾都能徹底放鬆。
紅鮎日式旅館
10-12月最低房價：$2,196起，人均$1,098起
紅鮎日式旅館
地址：滋賀縣長浜市湖北町尾上312（地圖按此）
交通：JR高月站轉乘接駁車，車程約10分鐘
日本紅葉預測2025出爐！受高溫影響最佳觀賞期比往年遲 札幌、長野遲足10日以上
日本溫泉排行榜｜Rakuten Travel 2025上半年結果出爐！即睇日本最強6大溫泉住宿
記者實測！八達通APP日本付款 嘟一嘟即扣港幣、零手續費！即睇PayPay支付流程、即時匯率價
名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星
東京Chiikawa Park門票攻略！免網上抽選、免日文，每人$185起
日本旅遊｜睇富士山不是只有河口湖，還有這5個隱藏景點！超刺激河馬巴士、巨型木馬好打卡、露營場Cafe睇黃金富士
遊日旅客限定福利：免按金入手日本櫻花版西瓜卡！即睇購買地點與注意事項
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！24小時check-in/分男女專用區/最短可租2小時
遊日必睇！2026年請假攻略 5月、9月日本最多連假、是日本旅遊高峰期
日本御守冷知識！7大常見疑問 可以送人嗎？舊御守該如何處理？
