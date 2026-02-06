關西人氣溫泉景點10選～大阪、京都周邊的飯店也推薦給你

到日本泡溫泉可是許多觀光客的熱愛行程之一，尤其是到擁有許多人氣景點的大阪、京都關西地區，如果可以稍微排個近郊行程的話，更可以享受到多種特色溫泉！到關西泡好湯、欣賞迷人風景，再到附近景點、古蹟走走，實在是一大享受～那麼，在哪裡可以找到這些溫泉地呢？快來看看LIVE JAPAN的介紹吧！



TOP照片：PIXTA

1．夕日浦溫泉（京都府）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

夕日浦溫泉（夕日ヶ浦温泉）位在京都府北部的京丹後市，1980年時首次被挖掘，泉質屬低張性弱鹼高溫泉，對美容有不錯的功效，又叫做「美人湯。加上溫泉街前方就是長約8公里的白色沙灘，可以住海邊旅館近距離欣賞日落美景。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

夕日浦是丹後知名的賞夕陽地點，被選為「日本夕陽100選」（NPO法人日本列島夕陽與朝日建鄉協會），太陽西下前閃耀的紅色光芒映在海面上的景色，讓人百看不膩，溫暖色彩帶來滿滿的感動。

夕日浦溫泉資訊

特徴可以欣賞美麗夕陽的溫泉鄉，夏天夕日浦海水浴場開放，適合海邊戶外活動。溫泉鄉規模30間左右的住宿設施，近夕日浦海水浴場，擁有全海景房的飯店或附有露天風呂的旅館等多種類型。交通JR大阪站搭乘特急東方白鸛號（こうのとり号）等列車，至夕日浦木津溫泉站（夕日ヶ浦木津温泉駅）車程約3小時泉質與功效低張性弱鹼高溫泉，具美肌効果、恢復疲勞、神經痛、風濕性疾病等主要住宿設施海花亭 花御前、海花亭 紫峰閣、海舟、佳松苑

2．嵐山溫泉（京都府）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

嵐山自古以來為貴族的度假區，現在是日本國內外名氣響亮的觀光勝地。這裡自2003年開始挖掘，並在2004年開設為嵐山溫泉，屬低張性弱鹼性溫泉的單純溫泉，附近旅館有獨立露天風呂、或是能夠眺望嵐山景色的展望露天風呂、不需住宿即可泡湯的溫泉等。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

嵐電嵐山站月台設有嵐山溫泉「車站足湯（駅の足湯）」，每人收費200日圓（附毛巾）。

嵐山溫泉資訊

特徴嵐山為京都代表性觀光勝地，有渡月橋、溫泉以及四季自然風景。溫泉鄉規模規模偏小，提供溫泉的住宿設施僅5間左右，不過旅館都各具特色。交通阪急大阪梅田站經京都線桂站，至嵐電嵐山站約47分鐘主要住宿設施京都 嵐山溫泉 花傳抄、嵐山溫泉 彩四季宿 花筏、京都 嵐山溫泉 渡月亭等等

Kadensho, Arashiyama Onsen, Kyoto - Kyoritsu Resort

Nishikyoku Arashiyama Nishiichikawacho 5-4, Kyoto, Kyoto

向島

3．十津川溫泉（奈良縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

奈良縣吉野郡的十津川村，是日本面積最大的村落，而十津川溫泉位在二津野水庫湖畔，也是村内最熱鬧的一區，把在元祿年期間（1688～1704年）發現的下湯當作泉源。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

另外，十津川村中央部的溫泉地溫泉與上湯川上流的上湯溫泉，泉質跟氣氛各有不同，可以走走比較一下。



前往十津川村沒有電車可搭，只能坐巴士或開車過去。巴士從近鐵特急八木站搭往溫泉地溫泉（十津川村役場前）方向，村内也有巴士行駛，開車的話自大阪出發到溫泉地溫泉約2個半小時～3小時，溫泉地溫泉往十津川溫泉約20分鐘，從十津川溫泉往上湯溫泉約20分鐘。離溫泉地溫泉約35分鐘的地方，是十津川村景點「谷瀬吊橋」（長297公尺高54公尺的巨大吊橋）。

十津川溫泉資訊

特徴2004年日本全國首個發表「泉源掛流宣言（源泉かけ流し宣言）」，村内所有的溫泉設施都是採泉源掛流方式。溫泉鄉規模十津川溫泉內10間、3個溫泉鄉合計17間左右的溫泉住宿，十津川溫泉與溫泉地溫泉設有村營的公衆浴場，體驗外湯樂趣。交通近鐵大阪難波站搭乘近鐵特急至八木站下車後，轉奈良交通巴士到溫泉地溫泉（十津川村役場前）約3小時泉質與功效十津川溫泉為鈉炭酸水素鹽・鹽化物泉，含有食鹽的泉水保溫性高，對切傷、燙傷等具有功效。溫泉地溫泉為單純硫磺泉，治癒慢性婦人病等。上湯溫泉為含硫磺鈉炭酸水素鹽泉，是潤澤肌膚的「美人湯」。主要住宿設施植田屋、Ebisusou （ゑびす荘）、靜響之宿 山水、Hotel Subaru（ホテル昴）等

4．洞川溫泉（奈良縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

奈良縣吉野郡天川村有四分之一的面積為吉野熊野國立公園，蕤季節變化的自然美景十分可看。位於世界遺產大峯山登山口附近，標高超高800m高地中的洞川溫泉，夏天也十分涼爽而被稱為關西的輕井澤。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

洞川溫泉街上木造建築一字排開，多間旅館、民宿、土產店，懷舊氣氛相當濃厚。

洞川溫泉資訊

特徴山林包圍的自然溫泉鄉，大峯山留下了過去修行者到訪的歴史，品味山中村落獨特的鄉間風情。溫泉鄉規模約20間溫泉旅館與民宿，品嘗當地料理與溫泉，洞川溫泉街入口設有村營的洞川溫泉中心。泉質與功效弱鹼性單純泉，針對神經痛、肌肉痠痛、關節痛、手腳冰冷有效。交通近鐵大阪阿部野橋站搭乘近鐵特急至下市口站，轉巴士到洞川溫泉，車程約2小時30分鐘主要住宿設施Atarashiya（あたらしや旅館）、一丸旅館、Iroha Ryokan （いろは旅館）、旅館角甚

新屋日式旅館

Tenkawamura Dorogawa 215 , Tenkawa, Nara

吉野

5．城崎溫泉（兵庫縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

城崎在兵庫縣北部，面日本海，是關西數一數二的溫泉鄉，2020年即為開湯1300周年。有著悠久歴史的城崎溫泉，傳說是西元720年由道智上人在千日修行期間所湧出的溫泉，優美的柳樹林道大谿川與河川上的石造太鼓橋、鱗次櫛比的老舗旅館等，展現日本溫泉始祖般的古早味風景。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

7種不同特徵的外湯用走路的就能到達，換上浴衣來趟溫泉巡禮很不錯呦！

城崎溫泉資訊

特徴國内外觀光客都很有人氣的城崎溫泉，大谿川沿岸有多家土產店，周遭景點也不少。溫泉鄉規模70間左右的旅館或飯店，徒歩20分鐘之內有7個外湯。泉質與功效鈉、鈣鹽化物、高溫泉（泉水溫度42℃以上），對神經痛、肌肉痠痛、消化器官疾病等具有功效。交通大阪站搭乘JR特急東方白鸛號（こうのとり）往城崎溫泉站約2小時30分鐘

西村屋招月庭

Kinosaki-cho Yushima 1016-2, Toyooka, Hyogo

城崎溫泉

Tokiwa別館

1013, Kinosakichoyushima, Toyooka-shi, Hyogo

城崎溫泉

0796-32-2814

▶「城崎溫泉」泡湯指南：7大外湯、景點、住宿、美食和伴手禮等自由行必知資訊

6．有馬溫泉（兵庫縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

有馬溫泉跟太閤秀吉（豐臣秀吉）有深厚淵源，堪稱日本三大古湯，古早就有「關西的奥座敷（內廳）」之稱。溫泉街位在兵庫縣六甲山地北側紅葉谷的山麓，被自然山群環繞，從神戶市中心前往交通方便，溫泉住宿或土產店林立，很有懷舊氣氛。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

溫泉分為褐色的「金泉」與無色透明的「銀泉」2種，泡完湯之後，循著冒出的熱氣尋找泉源再去泡湯也蠻有趣的唷。

有馬温泉情報

特徴離市區近，有深厚傳統的溫泉，上街感受懷舊風情，參觀歴史相關景點或工藝製品店家。溫泉鄉規模30間左右的溫泉旅館或飯店，部分提供不入住只泡湯的溫泉服務。泉質與功效環境省所指定的療養泉9個主成分裡就含有7個（單純性溫泉、二酸化炭素泉、炭酸水素鹽泉、鹽化物泉、硫酸鹽泉、含鐵泉、硫磺泉），其中金泉有有馬溫泉古來的鐵與鹽份，有效改善手腳冰冷、腰痛、關節痛、外傷等，而銀泉含炭酸，對高血壓、增進食慾有不錯的效果。交通阪神＆阪急大阪梅田站經由新開地，至神戶電鐵有馬溫泉站約1小時30分鐘，亦可在三宮站前搭乘前往有馬溫泉的巴士，車程約30分鐘主要住宿設施有馬皇家飯店（有馬ロイヤルホテル）、Arima Grand Hotel（有馬グランドホテル）、兵衛向陽閣等

Arima Royal Hotel

Kita-ku Arima-cho 987, Kobe, Hyogo

有馬溫泉

▶有馬溫泉泡湯指南：溫泉旅館、觀光景點、交通、伴手禮！帶你逛逛日本最古老的溫泉

7．湯村溫泉（兵庫縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

兵庫縣北西部日本海側的湯村溫泉，據說是在約1200年前因慈覺大師而被發現的溫泉。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

被叫做荒湯的泉源（元湯）溫度高達98度，在湯村溫泉經常可見觀光客用這裡的高溫泉煮溫泉蛋。湧出的泉水量超豐沛，除了量多到可以分配到各住家外，連春來川沿岸的足湯也奢侈用了天然掛流溫泉，還有利用湯村溫泉泉源的溫泉公園「REFRESH PARK YUMURA（リフレッシュパークゆむら）」，以及近泉源荒湯的「藥師湯」等，都能夠直接泡到接近泉源的溫泉。

湯村溫泉資訊

特徴泉源（荒湯）每分鐘湧出470公升且溫度達98度的高溫泉，擁有自然景觀，冬季雪景也很推薦。溫泉鄉規模春來川兩岸約有20間的溫泉住宿，荒湯附近有土產店等。泉質與功效ph7.29弱鹼性泉、鈉－炭酸水素鹽、鹽化物、硫酸鹽泉的高溫泉，可飲用，針對慢性消化器病・痛風等具有一定的功效。交通從大阪、神戶出發搭乘特急巴士至湯村溫泉約3小時主要住宿設施Izutsuya（佳泉郷 井づつや）、朝野家、TOMIYA（湯村温泉 とみや）等

8．白濱溫泉（和歌山縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

跟有馬溫泉一併被列為日本三大古湯的白濱溫泉（白浜温泉），歷史悠久，過去曾出現在萬葉集與日本書紀裡，白濱溫泉面海的地理位置，有許多標榜海景的住宿設施與其各種類的溫泉浴場。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

另外像是歴史悠遠的「湯崎七湯」中唯一留下、眼前可見海浪拍打到岩石的「崎之湯（崎の湯）」，擁有2種泉源的「牟婁之湯（牟婁の湯）」，鄰接白良濱海水浴場且帶有澡堂外觀的「白良湯」等外湯或足湯通通不要錯過。



周邊還有戶外設施、円月島、三段壁、千疊敷等觀光名勝。

白濱溫泉資訊

特徴各家精心規劃的溫泉外，擁有美麗白砂的「白良濱」、白濱地標「円月島」、天然奇景「千疊敷」等也距離不遠。溫泉鄉規模20間左右的溫泉旅館與飯店，溫泉街旁就是南紀白濱機場。泉質與功效鹽化物泉、硫磺泉、炭酸水素鹽泉、單純溫泉等，許多泉質不同的泉源，鹽化物泉具有保濕功效、炭酸水素鹽泉可柔軟全身肌膚，美肌効果明顯。交通JR新大阪站搭乘特急黑潮（くろしお）至白濱站約2小時30分鐘主要住宿設施Shiraraso Grand Hotel（白良荘グランドホテル）、SUNRESORT SHIRAHAMA（ホテルサンリゾート白浜）、Hamayu Kuroshio（浜木綿くろしお山荘）等

白良莊大酒店

868, Shirahama, Wakayama

白濱

白濱Sun Resort飯店

2500-185, Katata, Shirahama-cho, Nishimuro-gun, Wakayama

白濱

0739-82-2391

9．南紀勝浦溫泉（和歌山縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

南紀勝浦溫泉位在和歌山縣紀伊半島南端，與白濱溫泉同是和歌山縣代表性溫泉鄉，勝浦港的生鮪魚漁獲量日本第一，從以前就因漁業興盛繁榮，勝浦港周圍大小離島構成的紀之松島（紀の松島）風景迷人。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

溫泉泉源數量眾多，許多住宿設施擁有自家泉源，泡湯之外，搭遊覽船遊紀之松島、勝浦漁港參觀競標、「快水浴場百選」（環境省選定）中的那智海水浴場享受海水浴樂趣。

南紀勝浦溫泉資訊

特徴多數泉源，溫泉量豐富，「忘歸洞」與「玄武洞」等，由海浪與岩肌打造出的洞窟風呂非常有名。溫泉鄉規模10間左右的溫泉住宿與飯店，附近有世界遺產等景點。泉質與功效硫磺泉、鹽化物泉、單純溫泉等，舒緩手腳冰冷、神經痛、肌肉痠痛、恢復疲勞等。交通JR新大阪站搭乘特急黑潮（くろしお）至紀伊勝浦站約３小時40分鐘主要住宿設施Hotel Urashima（ホテル浦島）、勝浦御苑（かつうら御苑）、KATUURA KANKO HOTEL（陽いずる紅の宿 勝浦観光ホテル）等

浦島酒店

Katsuura 1165-2, Katsuura, Wakayama

紀伊勝浦

Katuura Kanko Hotel

1530, Tenma, Nachikatsuura-cho, Higashimuro-gun, Wakayama

紀伊天滿

0735-52-0750

10．龍神溫泉（和歌山縣）

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

橫跨和歌山與奈良兩縣的高野龍神國定公園內，日高川沿岸的龍神溫泉，泉質屬鈉炭酸水素鹽泉，泡完肌膚滑溜，有「日本三大美人湯」美譽。

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

溫泉特色住宿以外，另有２處日歸溫泉設施，泉源掛流的共同浴場「元湯」裡，内風呂分成檜風呂與岩風呂，並有溪流邊的露天風呂，由校舎改建成的「丹生yamasemi溫泉館（丹生ヤマセミの温泉館）」內也有開放感十足的露天風呂。

龍神溫泉資訊

特徴鈉炭酸水素鹽泉（重曹泉），潤澤肌膚，是有名的美人湯，讓身體泡暖暖的。溫泉鄉規模約15間旅館與民宿，天然秘境溫泉。泉質與功效入浴對慢性皮膚病、神經痛、肌肉痠痛、關節痛等具有功效，飲用的話可舒緩慢性消化器病、糖尿病、痛風等。交通從JR紀勢本縣伊田邊站坐公車1小時30分，到龍神溫泉公車站下車即到主要住宿設施季樂里 龍神、美人亭、Sasayuri（民宿 ささゆり）、Sakai（旅館 さかい）等

除了上面介紹以外，關西還有許多大大小小的溫泉鄉，每一個都有其各自悠久歴史，美食與漂亮的景色，非常適合安排觀光踩點，市區逛累了不妨附近選個喜歡的溫泉，泡個好湯消除旅途疲憊，順便吃吃當地料理，放鬆一下身心吧～



※本文為2022年12月的資訊，最新消息請至官網確認

▶從水上享受道頓堀！大阪觀光船人氣亮點介紹＆實際體驗心得