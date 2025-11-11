關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見

昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。

關詠荷赴廿年之約與粉絲見面

保養得宜

自從與張家輝結婚並誕下女兒張童後開始淡岀幕前，關詠荷將重心放在家庭上且專心相夫教女，甚少公開露面。

「二十年之約 光影歲月情投荷意」粉絲見面會

關詠荷於11月8日在香港舉辦「二十年之約 光影歲月情投荷意」粉絲見面會，遵守多年前的承諾，又與在場粉絲逐一合照，更擁抱相識多年的粉絲，十分寵粉！她又許下新的承諾，約定粉絲在10年後再見。