關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉

關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。

（小紅書圖片）

不知不覺間，關詠荷淡出了娛樂圈超過10年，在1998年播出的《陀槍師姐I》，現在都已經有27年了。對於關詠荷這次跟粉絲見面，確是很難得的事。

「我並不甘心放棄事業，但如果要作出選擇，我永遠是家庭行先。」

關詠荷和張家輝在2003年結婚，隨後她選擇了家庭，並在42歲之齡誕下女兒，專心相夫教女。相事低調的她，在社交平台上都很少見到她跟粉絲互動，完全將專注放在家庭。現在，女兒Brittany張童都19歲了，作為媽媽相信都可以慢慢讓女兒成長，開始回到自己想做的事，也許跟粉絲之間的「20年之約」是其中之一，在今年就跟大家見面。

（小紅書圖片）

在粉絲見面會當中，關詠荷身穿一襲白色蕾絲長裙，仙氣十足，與相識多年的忠實粉絲零距離擁抱，還親手製作瓷器並簽名贈送給粉絲，難怪粉絲們都因此而感動。當日的照片曝光後，隨即引來網民熱討，除了因為太久沒有在公開場合見到關詠荷，同時都很驚歎她的保養能力與溫柔氣質。

（小紅書圖片）

關詠荷的美，也許是一種時間沉澱下的從容與優雅。她曾分享養生秘訣之一要特別注重「暖宮」。中醫認為，女性的子宮健康與氣色、衰老息息相關。溫暖的子宮有助於改善血液循環、調節內分泌，從而讓皮膚紅潤有光澤、減少色素沉澱。想好好「養好子宮」，可以透過熱敷腹部、避免食用生冷食物、多喝溫熱飲品，以及進行溫和的運動來保持腹部溫暖。

此外，保持心態平和、減少焦慮，也是最好的抗衰老秘訣。說得很容易卻很難做的人生智慧，也許可以可以向關詠荷學習低調、不張揚的態度，慢慢練習培養由內而外的修養氣質。

