阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬

商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。

今日最後一集《早霸王》，首先有令小儀想加入商台嘅林海峰送上親筆畫作。節目中有好多眼濕濕時間，森美憶述當年由903高層黃仲凱撮合仍在創作部工作嘅小儀做拍檔，後來提及另一高層陳嘉熙時森美反而忍唔住落淚。

森美喺節目中細數多年來同小儀嘅合作片段，包括二人多次參與嘅歌劇團演出。森美後來自爆，原來佢同方力申喺《美女廚房》總決賽時「做馬」俾小儀做美女廚神，令小儀得以開拓另一事業領域。

《早霸王》係森美小儀首次做早上節目，森美憶述當年十至十二點對電台而言唔係黃金時段，本來唔想做，但高層告知係想森美小儀喺早上時段「打仗」，而且小儀亦贊成做早上節目，於是森美六答應。森美又爆佢地多年來做晚間節目，由於開咪前要花五、六個鐘預備，好多時夜晚陪唔到身邊人，小儀因此失去一段愛情！

