阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心

阮小儀上周正式離開商台，佢同森美主持嘅《早霸王》亦宣布完結

商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。

小儀喺節目度話今日係以「商台義工」身份回歸，佢話同平時同一時間起身，但由於今日比之前10點做節目遲一個鐘現身，所以感覺路面同以前返工好唔同，亦有「今日開始唔駛返工啦」嘅感受。對於森美要同2位後輩拍檔，小儀寄語「辛苦你啦」。

小儀離職後日日都見到舊同事，今日仲返埋商台，好似冇離開過一樣

上周先離開商台，但係小儀今日又再出現，好似冇離開過咁，小儀都話有人問佢新生活慣唔慣，但係佢星期六去睇拉闊音樂會會見到商台同事，星期日又同舊同事食飯，今日又上商台做嘉賓，點會唔慣？森美打蛇隨棍上話每日都度個環節俾小儀出現直至過渡期完咗，隨後就解釋今日搵小儀係等佢同聽眾都易啲適應新生活。

