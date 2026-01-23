阮小儀與愛犬「重逢」 膝頭現Dee Dee招牌伸脷Look 網上分享道：「好掛住你！你好嗎？」

阮小儀近日在網上分享，最近拍照時竟驚見自己的膝頭出現已離世愛犬Dee Dee的樣貌，觸發她的思念，高呼「好掛住你！你好嗎？」

眾所周知，阮小儀是一名愛犬之人，她多年前去世的愛犬Dee Dee更是常常出現在其社交媒體上而廣為人熟知。在2019年，Dee Dee因腎衰竭而離世，當時小儀更寫信寫足一年去悼念愛犬，讓自己走出悲傷。

事隔多年，小儀終於有機會再次遇見愛犬Dee Dee。日前她上「神棍堂」（Stick Mobility）的時候，拍照時竟然從鏡中的膝頭哥驚見Dee Dee！小儀更將照片分享到社交媒體，並寫到：「今日終於畀我見到佢。

上棍棍堂時見到鏡中自己個膝頭哥，有個伸脷狗仔樣現咗出嚟（其實平時有陣會見到BB樣）⋯⋯係好明顯的，係一隻伸脷小狗，我覺得係DeeDee～～～啊！！！DeeDee豬，遮遮好掛住好掛住你。你好嗎？多謝你🤍🖤🤍🖤🤍🖤」

從照片中可見，小儀的右邊膝頭屈摺出的皺紋，驟眼看的確與Dee Dee十分相似，特別是招牌伸脷Look，絕對是一眼就能認出來，難怪不只小儀，就連她的好友當奴都留言道：「勁，我未睇你啲字都見到好似Dee Dee。」周家怡也留言表示：「一模一樣㗎❤️」另外亦有網民感喟：「😍😍😍 見到都好震撼好感動」