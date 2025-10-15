阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。雖然小儀表示辭職係想「喺而家行開一下，大膽地畀自己放手，去投入人生另一條航道」。但係由吳家樂、鄧兆尊及謝遜主持嘅網上節目《娛樂好好玩》，就推斷小儀離開商台可能另有內情。
鄧兆尊認為小儀嘅「官方交代」離職說法未必係事實內情，又暗示可能商台「見到皮費大咗喎，你而家（人工）成百萬一年喎，要cut一個cut邊個呢？」。家樂亦唔認為森美同小儀不和決裂，並以錢銀角度去睇成件事，「而家個budget養唔到咁多人要cut一個，你會揀邊個？」，又指大公司要cut人多數揀中層，而森美係《早霸王》嘅領導人，假如森美小儀人工差唔多，cut走森美對節目嘅影響會較大。至於另一主持梁嘉琪加入節目不久，人工應該冇咁高。吳家樂認為可以由他日接替小儀嘅人選，去證明佢地嘅推測有冇錯。「如果換個卡士差唔多嘅，即係我地睇錯，唔係budget問題；如果換個新人或者唔加人，個成本低咗，咁可能我地估啱咗啦」。
對於小儀所講、希望辭工後有更多時間陪家人，吳家樂同樣質疑。「要陪屋企人，你做一個電台節目，朝早開咪唔會用你好多時間，仲有好多時間陪屋企人」。
節目中有網民留言估計，小儀之後嘅新方向係做炎明熹經理人，但係三位主持未有對此回應。有指早前宣佈自立門戶嘅炎明熹，早喺內地參加《聲生不息》嘅時候，就得到現於內地發展嘅前商台高層羅嘉慧賞識。加上過去有唔少前商台人成為藝人經理人，例如鄭秀文經理人郭啟華、鄭伊健經理人林珊珊、陳奕迅經理人甘菁菁等，難怪網民估計小儀可能都會步前輩後塵。不過炎明熹喺內地人氣不錯，較少北上發展嘅小儀未必係適當人選。
