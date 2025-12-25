55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩

聖誕快樂！12月25日是聖誕節，看到一眾聖誕祝福之際，突然見到前商台DJ阮小儀發布一張放閃圖，展示出她的「無名指光環」，無預兆地宣布結婚消息！

小儀在貼文裡寫著：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️聖誕🎄快樂」隨即引起一眾明星好友送上祝福，她的好拍檔森美則簡而精地送上：「❤️❤️❤️❤️❤️」給她甜蜜祝賀。

雖然暫時未知男主角是誰，但原來小儀早有「預告」，在15小時前已發布一對薑餅人曲奇照片，寫著：「聖誕節，我家沒有大大的聖誕樹，但有小小的薑餅人，已經心滿意足。🎄🎄聖誕快樂🎄🎄#我的小小薑餅人」一眾網民都找回貼文留言恭喜，亦送上聖誕祝福。

55歲的阮小儀，在10月告別工作了31年的「娘家」商台，當時小儀也表示，「其實，我都驚驚㗎，我都驚下一步唔知會點，我只係知道 做返自己覺得喺人生不同階段要做或會做嘅事情啫，可能呢個勇猛就係我敢去接受挑戰吧！」現在除了在工作上有改變，在感情關係上也有新方向，找到對的人讓人生下半場更精彩，在這裡恭喜與祝福小儀！

54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路

