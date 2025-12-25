宏福苑五級火｜情緒支援熱線
55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩
聖誕快樂！12月25日是聖誕節，看到一眾聖誕祝福之際，突然見到前商台DJ阮小儀發布一張放閃圖，展示出她的「無名指光環」，無預兆地宣布結婚消息！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
小儀在貼文裡寫著：「2025年 對我嚟講 係一個好年份。多謝你 令我人生下半場更精彩。🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽亦想與愛我的你們分享，多謝你們滿滿的祝福。🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️聖誕🎄快樂」隨即引起一眾明星好友送上祝福，她的好拍檔森美則簡而精地送上：「❤️❤️❤️❤️❤️」給她甜蜜祝賀。
雖然暫時未知男主角是誰，但原來小儀早有「預告」，在15小時前已發布一對薑餅人曲奇照片，寫著：「聖誕節，我家沒有大大的聖誕樹，但有小小的薑餅人，已經心滿意足。🎄🎄聖誕快樂🎄🎄#我的小小薑餅人」一眾網民都找回貼文留言恭喜，亦送上聖誕祝福。
55歲的阮小儀，在10月告別工作了31年的「娘家」商台，當時小儀也表示，「其實，我都驚驚㗎，我都驚下一步唔知會點，我只係知道 做返自己覺得喺人生不同階段要做或會做嘅事情啫，可能呢個勇猛就係我敢去接受挑戰吧！」現在除了在工作上有改變，在感情關係上也有新方向，找到對的人讓人生下半場更精彩，在這裡恭喜與祝福小儀！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
32歲Apink尹普美結婚，結束9年愛情長跑修成正果！低調守護關係，出道13年首度認愛：開心或低潮都在身邊
其他人也在看
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
「平民價名錶」Casio，木村拓哉也愛！低至$380擁有巴黎世家創意總監同款、Bill Gates同款錶是哪些？
有人說鑽石是女人的好朋友，那手錶就是男人的第二張卡片。不過，並非所有成功男士都對名錶趨之若鶩。就如早前 Balenciaga 新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 在首場時裝 show 戴著 Casio 現身，引起時尚界討論。原來從日劇天王木村拓哉到前世界首富 Bill Gates，這些在各自領域上都佔上一席位的人，手腕上的選擇竟然如此「貼地」。究竟一隻簡單的電子錶，憑什麼贏得這些名人的歡心？Yahoo Style HK ・ 1 天前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《張學友 60+巡迴演唱會香港終章》昨晚揭幕 一字馬力証寶刀未老 學友笑指數月後65歲多優惠
20場的《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚於紅館開鑼，今次是學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。64歲的學友狀態大勇，雖不時提及自己已60+，但當輕鬆落下一字馬時，全場歡呼，亦足見他寶刀未老。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳文忻患癌離婚前夫捱轟 親自為其平反：感情有問題非一日之寒
98年獲港姐季軍入行，現年51歲的吳文忻，為圓夢推出首支個人單曲《重生》接受雷霆881商業電台《星光背後》專訪。去年曾分享抗癌出現曙光的她，今年初卻因癌細胞突變，擴散至尾龍骨成乳癌第四期。雖然經歷心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關，但吳文忻從沒絕望，更因重拾信仰完成人生兩大心願出書又出歌，希望以生命影響生命。節目中，吳文忻除了披露曾迷信令抗癌情緒陷低谷外，更首度承認與前夫離婚已始於患病前，她說：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她更坦言要平反外間對前夫的誤會，「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
彭于晏緋聞舊愛疑婚變 傳另結新歡
【on.cc東網專訊】台灣女星林珈安曾與彭于晏傳緋聞，不過雙方當時都表示只是好朋友關係，2018年林珈安跟設計師工作夥伴Freddy結婚，這段緋聞也隨之不了了之。林珈安跟老公結婚後育有2子，不過近日有消息指二人疑似低調離婚，而林珈安更疑另結新歡。據悉，今年年中有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《新聞女王2》黃宗澤「嘴賤」角色深入民心 角逐視帝獲半個電視圈力撐
演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
申敏兒、孫藝珍出嫁也穿的「仙女嫁衣」品牌，鎖定黎巴嫩設計師Elie Saab浪漫立體花朵婚紗
金宇彬與申敏兒結婚了！兩人走過 10 年愛情長跑，假首爾新羅酒店舉行婚禮，由李光洙擔任司儀並迎來「半個韓國娛樂圈」的來賓，場面星光熠熠而溫馨圓滿，新人更捐贈 3 億韓元予慈善機構，就是人美心善的「模範婚禮」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
岑麗香攜6歲大仔Jacob母子檔初登場拍廣告 激讚囝囝表現超乎預期
「索爆媽咪」岑麗香及現年6歲多的大兒子Jacob首次母子檔上陣為乳酪品牌拍攝宣傳短片，「神還原」香香與兒子在家相處的溫馨日常，包括兩母子齊心合力為家人炮製美味又健康的鮮果乳酪早餐；Jacob大啖大啖食乳酪、眼仔睩睩的萌爆畫面；以及香香享受Me Time歎乳酪的悠閒時光，展示各款乳酪如何照顧所有家庭成員每日所需，開心開始每一日！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前