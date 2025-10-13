妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
54歲阮小儀勇敢「裸辭」，告別工作31年的商台；離開娘家開展個人修行：想安然開始我另一段小路
同一份工作，工作了31年到底是怎樣的體驗？日前宣布將於月底離任商台的阮小儀（小儀），也許能提供答案：「自己也沒想過可以那麼長情。」很多人對她突然離職充滿猜測，但也許工作也如一段關係，緣來時在一起，緣盡時也開始個人的修行，也是合理不過：「一段關係可以那麼長久，必定是雙向的，你對我好，我亦好愛你。」
對於裸辭，小儀也有解釋自己考慮了很久，幸好不是健康問題，只是想步往人生新階段，享受生活之餘，也好好陪伴家人。下個月11月23日，小儀將會迎來55歲生日，於是視這個決定為一個契機，把10月31號定為最後上班日，把工作都完成後，11月就可以安心地開始新生活：「你毋需為我感到可惜，亦毋需多疑覺得有什麼問題，我覺得現在剛剛好。」
工作期間，小儀和拍檔森美很多時候都密不可分，他們的默契和火花，早已成為廣播界的Icon，二人的關係也盡在不言中。小儀曾笑言，假如自己要落地獄，原因一定和森美有關，因為無論是森美早年要結婚，還是後來有了小孩，當記者問小儀打聽消息時，小儀每次都會為他隱瞞。這次拍檔作出如此巨大的決定，森美除了說笑祝福她快點嫁人，也由心為她感到快樂：「人生能自主選擇十分重要。雖然她尚未確定未來方向，但家人與個人生活確是人生重要部分。此時放慢腳步、探索新道路，既勇敢亦充滿智慧，實在值得恭喜。」
對比拍檔森美，小儀是偏向低調的路線，在節目訪問嘉賓以外，自己甚少接受別人訪問自己。到了這個年紀，工作了31年，無論是《架勢堂》、《早霸王》等節目，還是小儀本人，也陪伴了很多人成長，一同走過生活的點點滴滴。也許其中一個得著，是在行內、電台內，均獲得好評和好人緣。其中，現在在商台同樣橫界發展，也獲得大量喜愛的阿正，就形容小儀和自己的年紀差距廿多年，也被不少人形容為中女，事實上對方的心境非常年輕：「當一個人的思想失去熱情，我認為才是真正的老去。我看著小儀就覺得她是女人的天花板，心境年輕又好開心。」54歲不過是數字，期待55歲的阮小儀的新生活，也繼續分享笑聲和好能量。
相關文章：Nicole Kidman離婚，結束近20年的婚姻；婚姻的價值，究竟在於「長久」抑或「深刻」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
