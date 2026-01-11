阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
檀健次風波後首現身自認「堅強」 細16年舊愛割席：各不相干
【on.cc東網專訊】內地小生檀健次近日捲入桃色風波，被爆疑約炮網紅，再爆出曾戀細16歲女星劉一諾，昨日（10日）他經歷事件後首度公開露面，現身品牌直播，雖然全程避談私人事，但在玩遊戲食辣條時面不改容，突然衝口而出稱：「知道我有多堅強了吧」，即被網民解讀話中有話。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
陳凱琳再登頂成2025「最吸金KOL」 佘詩曼飆升5位排No.4
去年香港娛樂圈吸金KOL是誰？據媒體廣告分析平台分析，2025年十大品牌內容廣告銷售額最高KOL，結果令人震撼。向來被封為「最吸金KOL」的陳凱琳強勢再登頂，再度成為第一名，而近年憑《新聞女王2》人氣爆升的視后佘詩曼更是連升5級直衝第4位，吸金實力驚人。這份榜單不但揭示了香港KOL界的最新格局，更反映出娛樂圈商業價值的巨大變化。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
「最強人妻」Hailey Bieber情人節內衣廣告大晒完美身材
【on.cc東網專訊】巴巴多斯天后Rihanna最近推出自家品牌Savage x Fenty的情人節系列內衣，而她更當「人肉生招牌」親自做模拍廣告，除了Rihanna之外，加拿大天王Justin Bieber的美國索模妻子Hailey Bieber亦獲她邀請拍攝東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
2026韓劇陣容也太強！IU、宋慧喬、孫藝珍、孔劉也要回來了
2026年似乎又是要拼命追劇的一年，今年不少韓劇蓄勢待發，有金宣虎＋高允貞《愛情怎麼翻譯？》、池晟《法官李漢英》、IU＋邊佑錫《21世紀大君夫人》、全智賢＋池昌旭、《人類X九尾狐》、宋慧喬＋孔劉《慢慢地，强烈地》，哪一套已經在你的必追榜單之中？《慢慢地，强烈地》宋慧喬、孔劉、李荷妮、金雪炫、車勝元， 絕對是值得期待的陣容，《慢慢地，強烈地》中，宋慧喬飾演的角色內斂而堅韌，長年將情感收進生活縫隙中；孔劉則飾演帶著傷痕與溫度的男子，對世界保持距離，卻仍渴望被理解。兩人之間沒有轟烈開場，而是在陪伴、對話與一次次無聲靠近中，慢慢累積出無法忽視的張力。推薦閱讀:➤ 2025最美韓劇女演員排行榜！金智媛第6，宋慧喬第4，冠軍是她！➤ 《再婚皇后》李世榮與申敏兒、朱智勛對戲引發高期待！童星出身、IG私服穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
關楓馨惡整老竇 關禮傑濕晒都唔嬲
【on.cc東網專訊】「星二代」關楓馨（Fabienne）與爸爸關禮傑一向感情深厚，活躍於社交平台的關楓馨不時都會與爸爸一起拍有趣、搞笑的短片分享到網上。昨日（10日）Fabienne在社交平台晒出一條整蠱片，片中她指由於上次整蠱片網民反應很好，紛紛要求她再拍，東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
星光背後｜艾威飽歷喪妻之痛 轉戰直播帶貨遭網民抨擊：要事隔幾耐先有權開心？
現年66歲的艾威去年5月飽歷喪妻之痛，重新振作轉戰北上直播帶貨的他，為有份參演的劇集《守誠者》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
余香凝飛北京工作 雙喜臨門感滿足
【on.cc東網專訊】藝人余香凝（Jennifer）近日踏入2026年第一飛，前往台北工作，今次旅程她在社交網分享，覺得最大的突破是放飛自我。自言是「J人」（Judging）「判斷型」，性格特質對工作、生活，喜歡有計劃、有組織、有條理的，但她今次卻「最後衝刺」第東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
楊偲泳激罕晒與張振朗甜蜜互動 網民：被閃盲了！
【on.cc東網專訊】張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆着情侶裝遊日本拍拖，之後公開戀情，二人一直愛得低調，只是偶爾在社交平台放閃，例如楊偲泳在去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」令張振朗宣示主權留言：「我買！」二人拍拖東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
迪士尼音樂傳奇 Live圓滿舉行 Lea Salonga重返香港迪士尼獻唱《Reflection》
備受粉絲喜愛的「迪士尼音樂傳奇 Live」於昨晚(10日)完滿舉行，只此一晚的音樂盛會，特別邀請榮獲「迪士尼傳奇」殊榮、曾為茉莉公主及花木蘭獻聲的殿堂級歌手 Lea Salonga，Lea 以動人歌聲向迪士尼公主與女王的勇氣、夢想與精神致敬，繼2005年香港迪士尼樂園開幕典禮後，她再度登上舞台。am730 ・ 5 小時前
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民拆解大廈「黃金樓層」
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民熱議香港住宅樓層安全，分析防火層、低層及高層風險，拆解「黃金樓層」。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
茶果嶺麗港城七旬翁絆倒花槽 撼傷頭部送院不治
茶果嶺有途人絆倒撼傷頭後不治。一名72歲黃姓老翁，早上9時許在麗港城商場對開行人路被花槽絆倒，其後撞傷頭部。其妻見狀報警求助，救援人員到場後將昏迷的黃翁送聯合醫院搶救，惟最終不治。am730 ・ 4 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 1 天前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 9 小時前
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 13 小時前
川普突襲式用兵成常態？美國對委內瑞拉動武釋放戰略訊號、日本陷外交兩難
美國對委內瑞拉發動軍事行動，被視為川普第二任期突襲式用兵的重要指標。《華爾街日報》指出，美國頻繁海外動武恐加重五角大樓負擔，也讓亞太關鍵盟友日本在日美同盟與國際立場間陷入進退失據的困境。鉅亨網 ・ 4 小時前