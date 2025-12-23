阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」

【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩棕和何沛珈惟有無奈結束兩年情。

阮浩棕與何沛珈因2023年合作拍攝劇集《異空感應》而撻着，一直都已「了解中」回應緋聞，形同半公開的秘密。據了解，無綫十分注意旗下小生小花的戀事，下令他們不宜高調處理，密友透露，兩人為維繫這段感情飽受壓力，但最終仍決定以事業為重，忍痛分手。有指何沛珈為此飽受情傷，更突然暴瘦，獨自去睇戲，認真我見猶憐！

對於分訊，兩人有默契口徑一致：「我哋依然係好朋友。」當中「依然」兩個字，似乎暗示了雙方關係已退回至好朋友。

