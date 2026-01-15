防堵AI盜用 影帝馬修麥康納將個人影像與聲音註冊

（法新社紐約14日電） 一名代表今天說，奧斯卡影帝、美國男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）已向美國專利機構提交其影像與聲音的錄製資料，申請註冊商標，以防止人工智慧（AI）平台在未經授權的情況下使用。

根據美國專利商標局（USPTO）資料庫，這些登錄內容包括馬修麥康納個人多段影片片段與音訊錄音，並由「勇往直前基金會」（Just Keep Livin Foundation，暫譯）的商業部門提出申請。該基金會是馬修麥康納與妻子卡蜜拉（Camila McConaughey）共同創立的非營利組織。

隨著ChatGPT與其他AI驅動工具的推出，愈來愈多演藝人員對生成式AI不受控地使用其影像表達憂心。

部分演員已採取法律行動捍衛自身權益。其中最知名的案例之一，是美國女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）於2023年控告影像生成應用程式Lisa AI，指控該公司未經同意即在廣告中使用與她肖像相似的AI生成虛擬影象。

馬修麥康納的作法則相當新穎，因為他主動出擊，率先註冊保護自己的影像與聲音。

代表馬修麥康納的律師約恩（Kevin Yorn）表示，向專利機構提出申請的目的在於「確保我們的客戶能享有與其商業活動同等的保護」。

他說：「第二個目的，是確保客戶能夠藉由自身的聲音與肖像，分享這項新技術所帶來的價值。」