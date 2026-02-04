防感冒湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫湯水食譜防傷風感冒

馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
初春天氣乍暖還寒，導致傷風、感冒、咳嗽等病情出現，所以平時應需要扶正益氣的飲食護理，Yahoo Food邀請註冊中醫師教大家防感冒湯水，即睇內文：
踏入二十四節氣中第一個節氣－立春，亦是宣布春天即將來臨。立春當然要準備季節湯水，除了戴口罩預防傷風感冒之外，在中醫角度中，又有甚麼方法有助預防傷風感冒？註冊中醫師徐思濠今次教大家補肝，更推介大家防感冒湯水食譜！
立春要護肝 忌吃酸味、辛辣食品
立春，即二十四節氣之首， 春季開始的節氣。立，是開始之意，立春揭開了春天的序幕， 白天時間漸長太陽校冬季和暖得多，氣溫、日照、降雨也趨於上升和增多，表示萬物復蘇的春季開始。「中醫學角度認為，春季在五行屬木與人體肝臟相應， 故此飲食調養方面，除要考慮到春季陽氣初生的特性外也要護肝，宜食用辛甘發散之食品，如：韭菜、杞子、雞蛋及紅棗等有助升發陽氣。」徐中醫說，「同時應減少進食酸味及辛辣食物，如：醋、烏梅、麻辣火鍋及酸菜等 ，以免引致肝臟功能過於亢旺，導致脾胃不適、頭眩暈、頭痛、上火、失眠等症狀發生。」
初春天氣乍暖還寒，容易受天氣的溫差轉變影響，導致傷風、感冒、咳嗽等病情出現。故此，平時應需要作出扶正益氣的飲食護理，減少進食肥甘厚膩和難以消化的食物，避免生病。
15分鐘焗「疏肝茶」 可舒壓防頭痛
二十四節氣都有適合煲煮不同的湯水，在立春的季節湯水方面，可以煲一些護肝湯水，好像「桑寄生淮山杞子雞腳湯」，只需桑寄生3錢、淮山4錢、杞子3錢、陳皮1片、蜜棗3粒、雞腳6隻、豬𦟌1份，以3公升水煲兩個半小時，有助補血養肝，舒筋活絡，健體強身，強筋壯骨，適合男女老幼。
另外徐中醫亦提議「益肝健胃安神湯」，材料需要山茱萸三錢、紅棗六粒、淮山四錢、圓肉四錢、茯神一兩和豬展一隻，湯水同樣用3公升水煲兩個半小時，有助補肝益腎、養血安神和健脾開胃。如果沒時間煲湯水，亦可以考慮泡茶，只需要金針3錢，菊花1錢，杞子10粒，冰糖適量，材料洗淨滾水泡焗15分鐘即可，有助疏肝理氣 、鬆弛神經和舒緩減壓，適合煩燥失眠、情緒緊張跟壓力偏頭痛者。
百合粟米豬展湯增強免疫力 大人小孩都可按穴
按穴保健有助調暢肝臟功能、固本培元、強身健體之功。在立春時期，徐中醫建議大家可以不時按壓以下穴道，包括定位兩眉頭之間 「印堂穴」、有助安神助眠、鬆弛神經、舒緩頭痛、舒緩鼻塞跟鼻敏感症狀。以及「曲池穴」就有助調暢氣血，預防血壓不穩定，舒緩皮疹、風疹不適。
大家最關心的肺炎，徐中醫就這樣說：「中醫學角度認為， 要有效對抗肺炎發生必先要扶正自強， 『正氣存內、邪不可干；邪之所湊、其氣必虛』， 可以飲用以下湯水，作一家大細作預防疾病及強壯體質的功效。」他建議大家可以煲「太子參淮山百合粟米豬展湯」，材料包括太子參5錢、淮山5錢、百合2兩、蜜棗3粒、粟米2條及豬𦟌一份，用3公升水煲兩個半小時後即可。此湯水有助開胃健脾助長吸收的功效，對於任何體質人士均有助改善吸收助長氣血生成，還具有補肺寧神功效，對於容易感冒傷風、咳嗽、夜睡不寧及失眠人士皆有調理作用，每星期可飲用一至兩次，功效更好。
