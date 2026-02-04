防感冒湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫湯水食譜防傷風感冒

踏入二十四節氣中第一個節氣－立春，亦是宣布春天即將來臨。立春當然要準備季節湯水，除了戴口罩預防傷風感冒之外，在中醫角度中，又有甚麼方法有助預防傷風感冒？註冊中醫師徐思濠今次教大家補肝，更推介大家防感冒湯水食譜！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

立春要護肝 忌吃酸味、辛辣食品

立春，即二十四節氣之首， 春季開始的節氣。立，是開始之意，立春揭開了春天的序幕， 白天時間漸長太陽校冬季和暖得多，氣溫、日照、降雨也趨於上升和增多，表示萬物復蘇的春季開始。「中醫學角度認為，春季在五行屬木與人體肝臟相應， 故此飲食調養方面，除要考慮到春季陽氣初生的特性外也要護肝，宜食用辛甘發散之食品，如：韭菜、杞子、雞蛋及紅棗等有助升發陽氣。」徐中醫說，「同時應減少進食酸味及辛辣食物，如：醋、烏梅、麻辣火鍋及酸菜等 ，以免引致肝臟功能過於亢旺，導致脾胃不適、頭眩暈、頭痛、上火、失眠等症狀發生。」

廣告 廣告

防肺炎湯水│二十四節氣立春要補肝？中醫湯水食譜防肺炎

二十四節氣首個節氣－立春，以養肝為主，盡管天氣寒涼也應盡量減少享用麻辣火鍋等辛辣食物。

春天適宜夜臥早起、多作室外活動， 克服倦懶常卧狀態。

初春天氣乍暖還寒，容易受天氣的溫差轉變影響，導致傷風、感冒、咳嗽等病情出現。故此，平時應需要作出扶正益氣的飲食護理，減少進食肥甘厚膩和難以消化的食物，避免生病。

15分鐘焗「疏肝茶」 可舒壓防頭痛

二十四節氣都有適合煲煮不同的湯水，在立春的季節湯水方面，可以煲一些護肝湯水，好像「桑寄生淮山杞子雞腳湯」，只需桑寄生3錢、淮山4錢、杞子3錢、陳皮1片、蜜棗3粒、雞腳6隻、豬𦟌1份，以3公升水煲兩個半小時，有助補血養肝，舒筋活絡，健體強身，強筋壯骨，適合男女老幼。

另外徐中醫亦提議「益肝健胃安神湯」，材料需要山茱萸三錢、紅棗六粒、淮山四錢、圓肉四錢、茯神一兩和豬展一隻，湯水同樣用3公升水煲兩個半小時，有助補肝益腎、養血安神和健脾開胃。如果沒時間煲湯水，亦可以考慮泡茶，只需要金針3錢，菊花1錢，杞子10粒，冰糖適量，材料洗淨滾水泡焗15分鐘即可，有助疏肝理氣 、鬆弛神經和舒緩減壓，適合煩燥失眠、情緒緊張跟壓力偏頭痛者。

想簡單一點？只需用15分鐘泡焗，就可以製作「疏肝忘憂菊花茶」。

百合粟米豬展湯增強免疫力 大人小孩都可按穴

按穴保健有助調暢肝臟功能、固本培元、強身健體之功。在立春時期，徐中醫建議大家可以不時按壓以下穴道，包括定位兩眉頭之間 「印堂穴」、有助安神助眠、鬆弛神經、舒緩頭痛、舒緩鼻塞跟鼻敏感症狀。以及「曲池穴」就有助調暢氣血，預防血壓不穩定，舒緩皮疹、風疹不適。

按壓「曲池穴」，有助調暢氣血，大人小朋友都適用。

大家最關心的肺炎，徐中醫就這樣說：「中醫學角度認為， 要有效對抗肺炎發生必先要扶正自強， 『正氣存內、邪不可干；邪之所湊、其氣必虛』， 可以飲用以下湯水，作一家大細作預防疾病及強壯體質的功效。」他建議大家可以煲「太子參淮山百合粟米豬展湯」，材料包括太子參5錢、淮山5錢、百合2兩、蜜棗3粒、粟米2條及豬𦟌一份，用3公升水煲兩個半小時後即可。此湯水有助開胃健脾助長吸收的功效，對於任何體質人士均有助改善吸收助長氣血生成，還具有補肺寧神功效，對於容易感冒傷風、咳嗽、夜睡不寧及失眠人士皆有調理作用，每星期可飲用一至兩次，功效更好。

雖然現在未有根治肺炎的方法，大家唯一可以做就是增強自己免疫力，抵抗病毒入侵。

徐思濠中醫師曾編著多本中醫食療湯水，對中醫湯水甚有心得。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

相關文章

【大寒湯水】大寒唔想凍到頭痛？中醫話呢款湯水一定有幫助(內附頭痛穴位)

【二十四節氣】小寒養生溫補食物12款！中醫教保暖分層穿衣大法+保健穴位

【二十四節氣】冬至食得太油膩腸胃不適？中醫教分清肚痛/胃痛按咩穴道！

【二十四節氣】男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫

【二十四節氣】小雪唔想手腳冰冷？中醫湯水推介+5個動作即時暖返

【二十四節氣】立冬湯水│轉天氣易鼻敏感？中醫一招解決眼腫/流鼻水/乞嗤三大問題

【二十四節氣】霜降補身好時機 中醫解答7大備孕疑問 暖宮/寒熱底補身/增加懷孕機會

【二十四節氣】寒露壯陽唔洗食人參？中醫解答男人最重要8大問題 壯陽/陽痿/養腎

【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物

【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？

【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神

【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方

【二十四節氣】大暑熱氣戴口罩引口臭？口臭6大迷思+防口臭湯水

【二十四節氣】小暑出汗有體味6個迷思？中醫止汗偏方+飲食注意

【二十四節氣】夏至養生飲食指南：吹冷氣多皮膚差？五款食物保嫩滑肌膚

【二十四節氣】芒種濕氣重易有濕疹？西瓜皮去濕湯水原來好有效

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？