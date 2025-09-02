防曬十大迷思︱正確使用防曬產品 防範患上皮膚癌︱Yahoo

Gordon Ramsay 公開自己患上皮膚癌。 (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)

【Yahoo健康】國際名廚 Gordon Ramsay 近日在社交平台，公開自己患上皮膚癌，並已接受手術切除的消息，名人患癌，令大眾對皮膚癌的關注度又一次升高。夏日炎陽高掛，防曬產品成為不少人的必備品，但大家是不是真的清楚防曬品的不同成分、數據代表的是甚麼？我們又有否正確使用防曬品？

關於防曬的十項迷思，《Yahoo 健康》為你逐一拆解。

迷思一：SPF 50 代表可在太陽下逗留多 50 倍時間？

不少人以為 SPF（防曬系數）數字等於在陽光下可停留的時間，例如 SPF 50 就等於能夠比沒塗防曬多撐 50 倍時間。事實並非如此。

美國食品及藥物管理局（FDA）指出，SPF 的計算方式是「有塗防曬時皮膚吸收的紫外線劑量」與「沒塗防曬時皮膚吸收的紫外線劑量」的比值。舉例而言，SPF 25 代表仍有 4% 的紫外線可穿透皮膚，而 SPF 50 則約為 2%。換言之，SPF 25 可阻隔約 96% 紫外線，SPF 50 可阻隔約 98%。

值得注意的是，不論 SPF 數據多少，都必須每兩小時補塗一次，尤其游泳或出汗後，更要重新塗抹。

迷思二：UVA 只會令皮膚老化，UVB 才會致癌？

傳統觀念認為 UVB 導致曬傷和皮膚癌，而 UVA 只是令皮膚衰老。最新研究卻顯示，兩者皆可能引發癌變。

UVA 波長較長，能深入真皮層，導致色素沉澱與老化；UVB 則會破壞表皮細胞 DNA，引致發炎與癌前病變。近年的研究發現，UVA 同樣會增加皮膚癌風險。因此，選購防曬產品時，必須選擇「廣譜（broad spectrum）」配方，才能同時阻隔 UVA 和 UVB。

迷思三：陰天不用防曬？

不少人以為陰天太陽被遮掩，不會曬傷。事實是，雲層對紫外線的阻隔效果參差，厚雲可減少 90% 以上紫外線，但薄雲或間歇雲層，紫外線水平可能與晴天相差無幾。甚至有研究發現，某些雲層結構會令地面紫外線「反彈」增強。換言之，陰天依然有機會曬傷，尤其 UV 指數達 3 或以上時，仍應塗防曬。

迷思四：躲在太陽傘下就安全？

不少人到海灘會帶上大傘，卻以為這樣等於萬無一失。其實，太陽傘雖能阻擋部分直射光，但四周仍有大面積天空曝露，加上地面反射（如沙、海水、水泥），防護力非常有限。有研究指出，單靠太陽傘的防護力僅相當於 SPF 5 左右。

相比之下，濃密樹蔭可提供更佳保護，但大多數樹木仍只相當於 SPF 5 至 20，不可完全依賴。

迷思五：冬天不需要防曬？

冬季紫外線指數確實較低，對一般人來說，室內活動時不必額外防曬。但若前往雪地滑雪，情況就完全不同。積雪可反射超過 60% 紫外線，風險比夏天更高。因此，是否需要防曬，應以當地 UV 指數為準，而非單憑季節判斷。

迷思六：礦物防曬一定要「搽到白雪雪」才有效？

許多人以為礦物防曬要塗到泛白才有效果。其實，二氧化鈦和氧化鋅等物質主要透過「吸收」紫外線發揮作用，僅有約 5% 會反射，因此不一定需要「白雪雪」才算安全。

迷思七：經常用防曬會缺乏維他命 D？

人體確實需要紫外線幫助合成維他命 D，但研究發現，即使天天使用防曬，大部分人仍可維持足夠水平。因為很少人會「全身均勻、厚厚地」塗滿防曬，同時，合成維他命 D 所需時間很短，白皮膚人士在夏天曝曬幾分鐘，已達到最大合成量。

迷思八：防曬需要 20 分鐘才「生效」？

不少防曬產品標籤建議於日曬前 15 至 20 分鐘塗抹，但這並不代表防曬需要等待才能發揮效用。化學或礦物防曬塗抹後即已能阻隔紫外線，建議提早塗抹只是為了讓產品在皮膚上形成均勻、穩固的保護膜，不容易被擦走或沖走。

深膚色人士同樣會因紫外線而曬傷。

迷思九：深膚色人群不用防曬？

雖然黑色素能提供一定天然保護，但並非等於免疫。深膚色人士同樣會因紫外線而曬傷，亦有可能患上皮膚癌。因此，不論膚色深淺，都應使用防曬產品。

迷思十：防曬產品本身會致癌？

皮膚癌發病率上升，令部分人懷疑是否與防曬產品有關。流行病學數據顯示，皮膚癌的主要原因仍然是紫外線曝曬。以澳洲的數字為例，三分之二黑色素瘤以及幾乎全部的基底細胞癌，與鱗狀細胞癌，均與紫外線有直接關聯。

有說法便指，真正的防曬用品風險在於「錯誤安全感」，即有些人塗防曬後，以為有了「保護罩」，反而在太陽下逗留更久，累積的紫外線劑量反而更高。

