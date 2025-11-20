防止虐待兒童會上年度接207宗懷疑虐兒個案 料強制舉報條例實施後接獲更多舉報(謝欣桐報道)

【Now新聞台】防止虐待兒童會上年度接獲207宗懷疑虐兒個案，佔比最高是身體虐待個案有五成六，預料明年實施《強制舉報虐待兒童條例》後，所接獲的求助個案以及專業人士等的舉報或諮詢會較現時更多，將會為他們加強支援。

防止虐待兒童會的舉報及諮詢熱線在24/25年度共接到1144宗個案，大部分是家庭成員致電，有15宗來自懷疑受虐兒童，另外來自公眾或鄰居以及專業人士的舉報或諮詢分別佔一成七及一成八，較以往多。

會方預料明年1月20日實施《強制舉報虐待兒童條例》後，會接獲更多來自教師和社工等25類專業人士的舉報或查詢。

防止虐待兒童會總幹事婁小君：「當然他們會打來社會服務機構，例如打來防止虐待兒童會會增加，亦有人可能直接舉報，社署數字都可能大大增加。增加是一件我們很樂見的，將我們專業服務所得專業知識或資料，可以為他們解答。」

熱線接獲的207宗懷疑虐兒個案，涉及241名兒童和234名懷疑施虐者，當中近七成是家庭成員，主要涉及管教和學業問題。他們過半數是懷疑身體虐待個案，其次涉及疏忽照顧、心理虐待和性侵犯等，而學前至小學階段兒童是受虐待最高危的群組，6至8歲和3至5歲兒童均佔超過兩成。

防止虐待兒童會期望將來進一步立法禁止體罰。他們又出版了這本護兒貼士，教導家長如何應對，例如子女講粗口或者沉迷上網的不同情景，鼓勵家長以正面、非暴力的方式管教。

#要聞