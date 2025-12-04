不再怕濕！8款「防水名牌手袋」推介 激抵8折起入手Prada、Goyard、Fendi等耐用時尚之選

災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
下雨天無懼名牌手袋被淋濕，即看10款防水名牌手袋2025推薦：
雨天穿搭絕對是一門高深學問，尤其是那些嬌貴的名牌皮革手袋，稍微沾上一點雨水就可能留下永久痕跡，讓人在雨中行走時總是提心吊膽。難道下雨天就註定與時尚絕緣？其實，只要選對材質，風雨中也能保持優雅。各大時尚品牌早已將目光投向了防潑水材質，不僅輕盈耐用，更能讓你在雨中依然從容展現時尚穿搭！
8款防水名牌手袋推薦，首選尼龍材質！
相較於傳統材質，尼龍面料的吸水性極低，雨水滴落表面時會迅速凝結滑落，不易滲透纖維內部。即使受雨水濺濕，簡單擦拭袋身即可迅速恢復乾爽。此外，尼龍具備耐磨與輕盈的優勢，能大幅減輕雙肩負擔。因此，想要入手一款粗用也不心疼的防水名牌手袋的話，可優先考慮尼龍材質！
防水名牌手袋推薦1：Longchamp Le Pliage 中號手提包
價錢：$1,200
採用具阻水特性的尼龍布料搭配皮革手柄，外型挺拔而不失柔韌，足以應付日常行走時的雨天狀況。這款最具代表性的特點為可折疊收納的設計，在旅行與日常使用中極為方便，被譽為時尚圈「耐用之王」。
防水名牌手袋推薦2：Prada Re-Edition 迷你包
價錢：$10,600
選用Re-Nylon材質，表面呈現細緻光澤與柔滑手感，較市面一般尼龍更具高級質感。雨水落在袋面時會形成圓珠狀並自然滑落，不易被布料吸收。造型精緻小巧，展現簡潔幹練的風格。
防水名牌手袋推薦3：LEMAIRE Soft Game 單肩包
價錢：$7,000
以輕盈尼龍帆布打造而成，呈現品牌標誌性的牛角弧線與柔軟輪廓。布料經過防水處理，可有效抵抗雨滴與日常濺水。它延續了品牌標誌性的簡約線條與不對稱設計，營造出一種隨性而慵懶的氛圍。
防水名牌手袋推薦4：FENDI Lui 中號單肩包
價錢：$15,129
採用了極為柔軟的尼龍材質，營造出自然的垂墜感與慵懶廓形。設計上化繁為簡，僅在袋身邊角處點綴了精緻的FF金屬貼花。雙拉頭的長拉鍊設計不僅方便取物，也為簡約的包身增添了一絲趣味。
防水名牌手袋推薦5：Issey Miyake Bao Bao 幾何圖案拼接手提包
9折優惠價：$4,352｜
原價：$4,836
以數十片幾何三角PVC片拼接而成，會隨著袋身形狀改變而產生千變萬化的光影效果，充滿未來感與建築美學。材質具備一定防水功效，即使在雨中也能安心使用，雨滴在幾何切面上折射出的光芒，反而成為特色。
防水名牌手袋推薦6：Goyard Saint Louis 手提包（Pre-Owned）
8折優惠價：$29,026｜
原價：$36,284
採用經典Goyardine材質，其表層覆以特製塗層，具備防水、耐磨與易清潔特性。雨水大多停留於表面，稍作擦拭即可消除痕跡。袋身容量寬敞且重量極輕，適合作為OL袋、旅行袋或媽媽袋。
防水名牌手袋推薦7：Saint Laurent Quilted Econyl Nylon Lou Puffer 單肩信封包（Pre-Owned）
9折優惠價：$12,065｜
原價：$13,406
採用再生Econyl尼龍製成，袋身以絎縫處理呈現柔軟立體質感，信封式結構兼具大容量與造型美感。尼龍表面能抵禦輕微雨水，袋型可手提、單肩或斜背，相當百搭多變。
防水名牌手袋推薦8：CHANEL New Travel line Choco Bar East West 單肩包（Pre-Owned）
價錢：$64,039
巧妙地將品牌經典的絎縫元素與輕便的尼龍材質相結合，創造出一種獨特的復古風格。標誌性的格紋不僅為袋身增添了立體感，更彰顯了品牌精湛的工藝。
