Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

不再怕濕！8款「防水名牌手袋」推介 激抵8折起入手Prada、Goyard、Fendi等耐用時尚之選

雨天穿搭絕對是一門高深學問，尤其是那些嬌貴的名牌皮革手袋，稍微沾上一點雨水就可能留下永久痕跡，讓人在雨中行走時總是提心吊膽。難道下雨天就註定與時尚絕緣？其實，只要選對材質，風雨中也能保持優雅。各大時尚品牌早已將目光投向了防潑水材質，不僅輕盈耐用，更能讓你在雨中依然從容展現時尚穿搭！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

8款防水名牌手袋推薦，首選尼龍材質！

相較於傳統材質，尼龍面料的吸水性極低，雨水滴落表面時會迅速凝結滑落，不易滲透纖維內部。即使受雨水濺濕，簡單擦拭袋身即可迅速恢復乾爽。此外，尼龍具備耐磨與輕盈的優勢，能大幅減輕雙肩負擔。因此，想要入手一款粗用也不心疼的防水名牌手袋的話，可優先考慮尼龍材質！

防水名牌手袋推薦1：Longchamp Le Pliage 中號手提包

價錢：$1,200

廣告 廣告

採用具阻水特性的尼龍布料搭配皮革手柄，外型挺拔而不失柔韌，足以應付日常行走時的雨天狀況。這款最具代表性的特點為可折疊收納的設計，在旅行與日常使用中極為方便，被譽為時尚圈「耐用之王」。

SHOP NOW

Longchamp Le Pliage 中號手提包

防水名牌手袋推薦2：Prada Re-Edition 迷你包

價錢：$10,600

選用Re-Nylon材質，表面呈現細緻光澤與柔滑手感，較市面一般尼龍更具高級質感。雨水落在袋面時會形成圓珠狀並自然滑落，不易被布料吸收。造型精緻小巧，展現簡潔幹練的風格。

SHOP NOW

Prada Re-Edition 迷你包

Prada Re-Edition 迷你包

防水名牌手袋推薦3：LEMAIRE Soft Game 單肩包

價錢：$7,000

以輕盈尼龍帆布打造而成，呈現品牌標誌性的牛角弧線與柔軟輪廓。布料經過防水處理，可有效抵抗雨滴與日常濺水。它延續了品牌標誌性的簡約線條與不對稱設計，營造出一種隨性而慵懶的氛圍。

SHOP NOW

LEMAIRE Soft Game 單肩包

LEMAIRE Soft Game 單肩包

防水名牌手袋推薦4：FENDI Lui 中號單肩包

價錢：$15,129

採用了極為柔軟的尼龍材質，營造出自然的垂墜感與慵懶廓形。設計上化繁為簡，僅在袋身邊角處點綴了精緻的FF金屬貼花。雙拉頭的長拉鍊設計不僅方便取物，也為簡約的包身增添了一絲趣味。

SHOP NOW

FENDI Lui 中號單肩包

防水名牌手袋推薦5：Issey Miyake Bao Bao 幾何圖案拼接手提包

9折優惠價：$4,352｜ 原價：$4,836

以數十片幾何三角PVC片拼接而成，會隨著袋身形狀改變而產生千變萬化的光影效果，充滿未來感與建築美學。材質具備一定防水功效，即使在雨中也能安心使用，雨滴在幾何切面上折射出的光芒，反而成為特色。

SHOP NOW

Issey Miyake Bao Bao 幾何圖案拼接手提包

防水名牌手袋推薦6：Goyard Saint Louis 手提包（Pre-Owned）

8折優惠價：$29,026｜ 原價：$36,284

採用經典Goyardine材質，其表層覆以特製塗層，具備防水、耐磨與易清潔特性。雨水大多停留於表面，稍作擦拭即可消除痕跡。袋身容量寬敞且重量極輕，適合作為OL袋、旅行袋或媽媽袋。

SHOP NOW

Goyard Saint Louis 手提包

防水名牌手袋推薦7：Saint Laurent Quilted Econyl Nylon Lou Puffer 單肩信封包（Pre-Owned）

9折優惠價：$12,065｜ 原價：$13,406

採用再生Econyl尼龍製成，袋身以絎縫處理呈現柔軟立體質感，信封式結構兼具大容量與造型美感。尼龍表面能抵禦輕微雨水，袋型可手提、單肩或斜背，相當百搭多變。

SHOP NOW

Saint Laurent Quilted Econyl Nylon Lou Puffer 單肩信封包

防水名牌手袋推薦8：CHANEL New Travel line Choco Bar East West 單肩包（Pre-Owned）

價錢：$64,039

巧妙地將品牌經典的絎縫元素與輕便的尼龍材質相結合，創造出一種獨特的復古風格。標誌性的格紋不僅為袋身增添了立體感，更彰顯了品牌精湛的工藝。

SHOP NOW

CHANEL New Travel line Choco Bar East West 單肩包

CHANEL New Travel line Choco Bar East West 單肩包

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300

聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣

最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價