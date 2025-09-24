樺加沙｜晚上8時20分改發三號強風信號
防水外套推薦｜告別「落湯雞」：Rains、Canada Goose、Moncler...雨季必入5款時尚防水外套
颱風暴雨話到就到，不想在上班或遊約會玩期間成狼狽的「落湯雞」，以下為你推薦5款時尚舒適又實用的防水外套，讓你從容應對多變氣候！
雨季必入防水外套1：Canada Goose Khaki 'Black Label' Cardero Raincoat $5,130
Canada Goose 雨衣防水防風面料且觸感柔軟。修身剪裁搭配可調式袖口與抽繩腰身，兼具彈性與活動便利性，就算暴雨來襲也能保持優雅姿態。
雨季必入防水外套2：Rains snap-button hooded raincoat $942
一提到雨具，怎能不提及Rains！Rains是一個來自丹麥的機能服飾與配件品牌，成立於2012年。品牌靈感源自丹麥多雨的天氣和北歐簡約設計美學，主打高機能防水材質，結合時尚外型，讓消費者即使在雨天也能保持舒適與型格。其防水背包，有顏值亦有很強的防水功能，是不少北歐風文青熱愛的背包款式。
Rains雨褸亦非常受歡迎，Rains獨家研發防水聚酯織物，搭配柔韌聚氨酯塗層和超聲波焊縫技術，追求耐用、防水、輕量與舒適感，配件如拉鍊、修邊也均採用抗水材質，實用而且設計男女穿都好看，雨季可以大派用場之外，日常穿搭亦不錯。
Rains snap-button hooded raincoat $942
Rains hooded pocketed raincoat $1,282
雨季必入防水外套3：Patagonia long-sleeve recycled nylon coat $2,063
Patagonia這個美國戶外服飾與裝備品牌，創立於1973年，由知名登山者Yvon Chouinard在加州Ventura創辦。品牌以生產高品質登山、滑雪、衝浪、露營及各類戶外運動服飾聞名，雨褸都是不少行山或旅行人士會穿的款式。
Patagonia的雨褸以Torrentshell 3L Rain Jacket和Granite Crest Rain Jacket最具代表性，主打高防水、透氣和環境友善特色。其雨褸採用專利H2No® Performance Standard三層防水技術，經24次高強度防水測試，具備極佳防水、防風及長效耐用性，功能性非常強，加上款式多又多顏色選擇，實用與顏值兼備的品牌。
Patagonia long-sleeve recycled nylon coat $2,063
雨季必入防水外套4：Moncler Hiengos raincoat $11,450
Moncler這個源自法國阿爾卑斯山區的高端戶外與奢華羽絨品牌，1952年由René Ramillon和André Vincent於Grenoble附近的Monestier-de-Clermont村創立，品牌名稱正是該村名稱的縮寫。Moncler羽絨外套大流行之外，Moncler雨褸也是很多時尚人入手的實用單品，其Hiengos連帽雨衣以防潑水尼龍打造，將機能與時尚完美結合。防潑水尼龍材質輕盈便攜，寬鬆版型中的收腰設計為經典雨衣注入女性柔美氣息，簡約輪廓及精緻五金等細節讓雨衣也能穿出高級時裝感。
雨季必入防水外套5：National Geographic MAIA雙層防水外套 特價：$2,016；原價：$2,240
National Geographic MAIA雙層防水外套採用高性能雙層防水物料，內層絨毛保暖、外層防水防風，搭配防水拉鏈阻擋雨水滲透，獨特3D立體剪裁兼顧防護與現代時尚感，成為實用度與舒適感並重的雨季必備單品！
相關文章：防水袋推薦｜雨季殺到5款型格實用防水袋！暴雨天也能穿出個性穿搭：The North Face、HUNTER...
